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World Superbike / Autodrom Most Yarış raporu

Most WSBK: Heyecanlı yarışı Bautista kazandı, Toprak ikinci oldu!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Most'ta gerçekleştirilen ilk yarışını Ducati sürücüsü Alvaro Bautista kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Most WSBK: Heyecanlı yarışı Bautista kazandı, Toprak ikinci oldu!
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen ilk yarışına Jonathan Rea ilk sıradan başlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu güçlü bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı.

İlk turu hemen sonunda Toprak, Rea ve Alvaro Bautista üçlüsü ilk üç sırada yer alıp, arkadakilerle arayı açmaya başladılar.

Toprak ilk dört turu lider götürse de, bitime 17 tur kala liderlik Rea'e geçti. Toprak ertesi turun başında Rea'i geç frenajla güzel şekilde geçti ve liderliği tekrar eline geçirdi. Ancak Rea hemen yanıt verip, liderliğini pekiştirmiş oldu.

Böylelikle bitime 15 tur kala yeni sıralama Rea, Toprak ve Bautista şeklinde oldu. İkili ilerleyen turlarda yer değiştirse de, önde kalmayı başaran  isim Rea oldu.

Bitime 13 tur kala pistin bazı bölümlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı ve Bautista hem temsilcimiz hem de Rea'i geçerek liderliğe oturdu.

Öndeki üçlü birbirleriyle savaşırken, hem Scott Redding hem de Axel Bassani bu grubu yakaladı. Toprak, bitime dokuz tur kala ikinciliğe yükselse de, kısa süre sonra hem Rea hem de bu grubu yakalayan Redding'e geçildi.

Redding pistteki en hızlı isimlerden birisiydi ve Toprak'ı geçip üçüncülüğü almasının ardından Rea'i de geride bıraktı. Toprak son turlarda Rea üzerindeki baskıyı artırdı ve bitime üç tur kala üçüncülüğü eline geçirdi.

Üçüncülüğü aldıktan sonra bu kez Redding'e baskı yapan  Toprak, son turda İngiliz sürücüyü de geçti ve Bautista'nın ardına yerleşti.

Son turda Bautista hata yapmadı ve galibiyete ulaşan isim oldu. Bautista bu sonuçla bu yılki yedinci zaferini almış oldu.

Toprak zorlu ikincilik savaşını kazanıp, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve arka arkaya altıncı podyumunu yakaladı.

BMW sürücüsü Redding, üçüncü sırada finiş görmesinin ardından, bu yıl ana yarışlardaki ilk podyumunu yakaladı.

Rea son turda Redding'i zorlamasına rağmen dördüncü olurken, Bassani yarışın yıldızlarından birisi olarak beşinci oldu.

Andrea Locatelli ilk turda yaptığı hatanın ardından toparlanıp altıncı olurken, Michael Ruben Rinaldi yedinci sırada finiş gördü.

İlk onu Iker Lecuona, Alex Lowes ve Garrett Gerloff tamamladı.

Bu sonuçla Bautista puanını 271 yaparken, temsilcimiz Rea 242, Toprak ise 223 puana yükseldi.

Most World Superbike - 1. yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman
1 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 22 34'00.965
2 1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 22 2.109
3 45 United Kingdom Scott Redding BMW 22 2.603
4 65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 22 2.718
5 47 Italy Axel Bassani Ducati 22 7.951
6 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 9.105
7 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 22 12.181
8 7 Spain Iker Lecuona Honda 22 12.435
9 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 22 13.028
10 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 22 13.119
11 76 France Loris Baz BMW 22 17.379
12 44 France Lucas Mahias Kawasaki 22 26.631
13 5 Germany Philipp Oettli Ducati 22 27.364
14 29 San Marino Luca Bernardi Ducati 22 31.278
15 97 Spain Xavi Vierge Honda 22 37.260
16 52 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 22 50.854
17 36 Argentina Leandro Mercado Honda 22 51.431
18 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 22 53.058
19 50 Ireland Eugene Laverty BMW 22 58.942
20 23 France Christophe Ponsson Yamaha 22 1'03.366
21 2 Italy Roberto Tamburini Yamaha 22 1'03.407
22 10 United Kingdom Peter Hickman BMW 22 1'05.450
23 77 Ryan James Kawasaki 22 1'06.797
  35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 20 2 Laps
  6 Michal Prasek BMW 16 6 Laps
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