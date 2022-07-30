Most WSBK: Heyecanlı yarışı Bautista kazandı, Toprak ikinci oldu!

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen ilk yarışına Jonathan Rea ilk sıradan başlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu güçlü bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı.

İlk turu hemen sonunda Toprak, Rea ve Alvaro Bautista üçlüsü ilk üç sırada yer alıp, arkadakilerle arayı açmaya başladılar.

Toprak ilk dört turu lider götürse de, bitime 17 tur kala liderlik Rea'e geçti. Toprak ertesi turun başında Rea'i geç frenajla güzel şekilde geçti ve liderliği tekrar eline geçirdi. Ancak Rea hemen yanıt verip, liderliğini pekiştirmiş oldu.

Böylelikle bitime 15 tur kala yeni sıralama Rea, Toprak ve Bautista şeklinde oldu. İkili ilerleyen turlarda yer değiştirse de, önde kalmayı başaran isim Rea oldu.

Bitime 13 tur kala pistin bazı bölümlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı ve Bautista hem temsilcimiz hem de Rea'i geçerek liderliğe oturdu.

Öndeki üçlü birbirleriyle savaşırken, hem Scott Redding hem de Axel Bassani bu grubu yakaladı. Toprak, bitime dokuz tur kala ikinciliğe yükselse de, kısa süre sonra hem Rea hem de bu grubu yakalayan Redding'e geçildi.

Redding pistteki en hızlı isimlerden birisiydi ve Toprak'ı geçip üçüncülüğü almasının ardından Rea'i de geride bıraktı. Toprak son turlarda Rea üzerindeki baskıyı artırdı ve bitime üç tur kala üçüncülüğü eline geçirdi.

Üçüncülüğü aldıktan sonra bu kez Redding'e baskı yapan Toprak, son turda İngiliz sürücüyü de geçti ve Bautista'nın ardına yerleşti.

Son turda Bautista hata yapmadı ve galibiyete ulaşan isim oldu. Bautista bu sonuçla bu yılki yedinci zaferini almış oldu.

Toprak zorlu ikincilik savaşını kazanıp, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve arka arkaya altıncı podyumunu yakaladı.

BMW sürücüsü Redding, üçüncü sırada finiş görmesinin ardından, bu yıl ana yarışlardaki ilk podyumunu yakaladı.

Rea son turda Redding'i zorlamasına rağmen dördüncü olurken, Bassani yarışın yıldızlarından birisi olarak beşinci oldu.

Andrea Locatelli ilk turda yaptığı hatanın ardından toparlanıp altıncı olurken, Michael Ruben Rinaldi yedinci sırada finiş gördü.

İlk onu Iker Lecuona, Alex Lowes ve Garrett Gerloff tamamladı.

Bu sonuçla Bautista puanını 271 yaparken, temsilcimiz Rea 242, Toprak ise 223 puana yükseldi.

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