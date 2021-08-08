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Most Supersport 1 ve 2. Yarış: Odendaal ve Aegerter galibiyet kazandı

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WorldSSP’nin Most ayağında cumartesi günü Odendaal bu sezonki dördüncü galibiyetini kazanırken, pazar gününün galibi Aegerter oldu ve temsilcimiz Can Öncü 9. sırada finiş gördü.

Most Supersport 1 ve 2. Yarış: Odendaal ve Aegerter galibiyet kazandı

Cumartesi günkü yarışa dördüncü sıradan başlayan GMT94 Yamaha sürücüsü Jules Cluzel, iyi bir start alarak liderliği aldı. Kawasaki Puccetti Racing’den Philipp Oettl ise takım arkadaşı Can’ın önünde ikinci sıraya yerleşti. Hemen arkalarında ise Dominique Aegerter, pole pozisyondan başlayıp sıra kaybeden Manuel Gonzales ve Steven Odendaal yer aldı. Danny Web, 8. virajda erken bir kaza yaparken, Valentin Debise de ilk turu tamamlayamadı.

Ardından Oettl ve Can, Cluzel’in önüne geçti ve liderlik için mücadele etmeye başladılar. 3. tura gelindiğinde temsilcimiz Can öne geçse de ikili arasında liderlik el değiştirmeye devam etti. 4. turda Odendaal, dördüncülükten birinciliğe yükselerek Can’ı gerisinde bıraktı. Ardından Oettl de 15. virajda Can’ı geçti fakat temsilcimiz savaşmaya devam etti ve 16. virajda takım arkadaşıyla temas yaşayarak altıncılığa düştü.

8. turda büyük bir kaza meydana geldi ve Marc Alcoba (Yamaha MS Racing) 13. virajda yerde kaldı. O sırada Odendaal yarışı lider götürüyordu ve onu, Oettl ve Gonzalez takip ediyordu. Aegerter de iyi bir tempo yakalayarak dördüncü sıraya gelmişti. 11. turda Gonzalez en hızlı zamanı yakaladı ve Oettl’i gerisinde bıraktı.

Fakat ardından kırmızı bayraklar çıktı ve yarış tekrardan başlatılmadı. Böylelikle, Odendaal bu sezonki dördüncü galibiyetini almış oldu. Gonzalez ikinci ve Oettl üçüncü olurken temsilcimiz Can, yarışı 8. olarak tamamladı.

Pazar günü ise yarış heyecanı kaldığı yerden devam etti. Start verilmesi ardından ilk şikanda pist dışına taştı ve çakıl havuzuna girmekten kıl payı kurtulsa da 10. sıraya geriledi. Gonzalez de ilk turda dışarı taşan bir başka isimdi. Oettl, yarışı liderliğini almıştı ve ardında Aegerter bulunuyordu. Üçüncü sırada ise Can vardı. Federico Caricasulo da 11. başladığı yarışta 4. sıraya kadar yükselmişti. Ardından 3. turda Odendaal kaçış alanına girdi ve liderlik Aegerter’e geçti.

Ön taraftaki ilk 6 arasındaki mücadele yarışın sonuna kadar devam etti ve liderlik birçok kez el değiştirdi. Son bölüme gelindiğinde Aegerter, Odendall ve Gonzalez’in önünde yarışı lider götürüyordu ve bu, lastik kumarının işe yaradığını gösteriyordu. Odendaal farkı kapayamadı ve yarışın galibi Aegerter oldu. Oettl dördüncü sırada finiş görürken Bernardi, beşinci oldu. Temsilcimiz Can ise yarışı 9. sırada noktaladı.

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