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World Superbike / Estoril / Son dakika

Morais, Kawasaki ile Estoril'de WSBK'ya dönecek

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Morais, Kawasaki ile Estoril'de WSBK'ya dönecek
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Çeviren: İnci Beğen , Editör

2016'dan bu yana seride yarışmayan Güney Afrikalı sürücü Sheridan Morais, bu hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nın sezon finalinin gerçekleştirileceği Estoril'de seriye geri dönecek.

35 yaşındaki Morais, geçtiğimiz ay sakatlanan Orelac Racing sürücüsü Maximilian Scheib'ın yerini alacak. 

Scheib, geçen ay Barcelona'da sert bir şekilde düşüp sağ omzundan sakatlanmıştı ve ameliyatının ardından Estoril'de yeniden piste dönmeyi hedefliyordu.

Yerini Magny-Cours'ta, İspanya Superbike'da mücadele eden Xavier Pinsach doldurmuştu. Bu hafta sonu ise yerini Morais alacak.

Morais daha önce WSBK'da 2014 yılında Grillini Kawasaki takımıyla tam bir sezon yarıştı ve o sezonda en iyi derecesi 12. sıra oldu. Ancak seride en son 2016'da Donington Park'ta, Josh Hook'un yerine yarıştı.

Güney Afrikalı sürücü, o zamandan beri Dünya Supersport ve Moto2 serilerinde 3 kez start aldı ve FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda da yer aldı.

Morais geçen ay Estoril'de düzenlenen son EWC yarışında Broc Parkes ve Gino Rea ile birlikte Wojcik Racing Team Yamaha'da üçüncü oldu.

Cresson ilk kez yarışacak, Ferrari ise geri dönüyor

WSBK gridinin başka bir yerinde ise Belçikalı sürücü Loris Cresson, bu hafta sonu başka bir Kawasaki takımı olan Pedercini Racing ile WSBK'daki ilk yarışına hazırlanıyor.

Takımın düzenli sürücüsü olan Sandro Cortese, Ağustos ayında Algarve'deki kazasından bu yana sakatlığı nedeniyle pistlerde yer almıyordu ve o zamandan beri yerini Roman Ramos ve Valentin Debise doldurdu.

Cresson, böylece 2016'dan bu yana yarıştığı Dünya Supersport'tan WSBK'ya adım attı ve bu yıl Supersport'ta şimdiye kadar aldığı en iyi sonuç 11.'likti.

Estoril için bir başka değişiklik ise geçen yılki MotoE şampiyonu Matteo Ferrari'nin, Barni Racing ile sezona ikinci kez geri dönüşü olacak.

Ferrari, WSBK'daki ilk yarışına Eylül ayında Aragon'da, Leandro Mercardo'nun yerini aldığında çıkmıştı. Ancak İtalyan sürücü bu sefer, bu hafta sonu İtalya Superbike'ta yarışacak olan Samuele Cavalieri'nin yerine mücadele edecek.

Matteo Ferrari, Motocorsa Racing

Matteo Ferrari, Motocorsa Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Pilotlar Matteo Ferrari , Sheridan Morais , Loris Cresson
Editör Jamie Klein

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