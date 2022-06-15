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World Superbike / Misano Haberler

Misano'da sağ elinden sakatlanan Vierge ameliyata girecek

Geçen hafta sonu Misano'da düzenlenen World Superbike yarışında yüksek hızlı bir kaza geçiren Honda sürücüsü Xavi Vierge'ye birden fazla kırık teşhisi kondu. Vierge, Perşembe günü ameliyat olacak.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Misano'da sağ elinden sakatlanan Vierge ameliyata girecek
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Pazar günü gerçekleştirilen Superpole yarışında dördüncü olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde eden Vierge, ana yarışta Axel Bassani'nin Motocorsa Ducati'siyle mücadele ederken yine ilk beşteydi.

Ancak yarışın ortalarına doğru Bassani, 11. virajda Vierge'nin Honda CBR1000RR'sinin ön lastiğine çarptı ve çakıl havuzuna çıkan İspanyol sürücünün çakıl havuzunun ötesindeki duvara çarpmaması için motosikletten atlaması gerekti.

Kazanın ciddi olduğu hemen anlaşıldı ve Vierge kontroller için tıp merkezine sevk edildi.

İlk taramalar, Vierge'in sağ elinin üçüncü metakarpal kemiğinin tabanında ve sağ bileğinde kırıklar olduğunu ortaya çıkardı.

Vierge'nin tam kondisyonunu yeniden kazanmasının ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor, ancak 16-17 Temmuz'da Donington Park'ta yapılacak bir sonraki WSBK turuna kadar beş haftalık bir ara var, bu da kendisinin yarış kaçırma riskini oldukça azaltıyor.

Bu sezon yalnızca ikinci kez yarış dışı kalan Vierge, "Kaza gerçekten üzücüydü çünkü inanılmaz bir hafta sonu geçirdik ve gerçekten iyi bir yarış çıkartıyorduk."

"Sanırım diğer sürücü [Bassani] ön tekerleğime dokunarak beni geçti, bu yüzden kendimi duvarla aynı hizada buldum ve motosikletten atlamak zorunda kaldım. Şanslıydım çünkü yere çok yüksek bir hızda dokundum."

"İlk kontrolün ardından gördüğüm kadarıyla sağ elimde bir şeyi kırmış olabilirim ama önemli bir şey yok."

"Pazartesi günü ilk iş olarak en kısa sürede geri dönmeye hazır olmak daha kapsamlı muayenelerden geçeceğim. Ekibime ve teknisyenlerime çok teşekkür etmek istiyorum çünkü harika bir iş çıkarıyorlar.” dedi.

Xavi Vierge, Team HRC

Xavi Vierge, Team HRC

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Vierge'nin 16 Haziran Perşembe günü sağ elinde tespit edilen altı kırığın ikisinden ameliyat olacağını duyurdu.

Açıklamada, "12 Haziran'da Misano'daki ikinci WorldSBK yarışı sırasında meydana gelen bir yarış kazasında sağ elini yaralayan Xavi Vierge, planlandığı gibi bu sabah başka tıbbi testlerden geçti."

"İspanya, Barselona'daki Universitario Quiron Dexeus Hastanesi'nde Dr. Xavi Mir tarafından yapılan muayeneler, sürücünün sağ elinde, ikisi ameliyat gerektiren altı kırık olduğunu doğruladı. Söz konusu iki kemik, üçüncü metakarpal kemik ve Dr. Mir ve ekibi tarafından perşembe günü ameliyat edilecek olan hamate kemiği."

"Ameliyat daha erken yapılamayacak çünkü Xavi'nin sonbaharda kafasına aldığı darbeden ötürü hiç bir sıkıntı çekmediğinden emin olmak için üç gün beklenmesi gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

Vierge, şampiyonayı 63 puan ile dokuzuncu sırada götürmekte.

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