Misano'da galibiyetten uzak kalan Rea hayal kırıklığına uğramış

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Misano'da pek de iyi bir hafta sonu geçirmeyen Rea, Pazar günü yapılan ikinci yarışta Michael Ruben Rinaldi'ye geçilmesi ve mücadeleyi dördüncü tamamlamasının ardından bu sezon ilk kez damalı bayrağa ulaştığı bir yarışta podyuma çıkamadı.

Öte yandan şampiyona lideri Bautista hafta sonunu iki galibiyetle tamamlarken, şampiyonada da Rea'nın 36 puan önüne geçmiş vaziyette. Ayrıca Pazar günü Superpole yarışını kazanmayı başaran Toprak'da yeniden ciddi bir aktör konumuna gelmeye başladı.

Bautista'nın hafta sonu boyunca "farklı bir seviyede" olduğunu düşünen Rea, Yamaha ve Toprak'ın da oldukça hızlı olduğunu söyledi.

Rea, "Superpole yarışının ilk turlarında iyiydik, ancak temponun yükselmesinin ardından Toprak'a yetişmekte zorlandım. İyi bir iş çıkardı."

"Motosikletten maksimumu aldığımı hissediyordum ama bu yeterli değildi, farkı hızlıca açmaları beni hayal kırıklığına uğrattı."

"İkinci yarışta ise uygun bir tempo tutturdum, ancak viraja girerken gerçekten zorlanıyordum, çok fazla kayma vardı ve bu da ön taraftaki yol tutuşunun azalmasına neden oluyordu."

"Kötü hissetmiyorum, sırasıyla 2, 3 ve 4. olduk. Yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Alvaro ile yarışırken çaresiz kaldığımı hissettim. Farklı bir seviyedeydi."

"Motosikletimizin zirvede olduğu bir hafta sonunun ardından, neredeyse rezil duruma düştüğümüz bir hafta sonuna geldiğimizi unutmamalıyız. Bu hafta sonu biraz zorlandık ama zaten bunu bekliyordum. Donington'da tekrar ön saflarda olabiliriz." dedi.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pirelli, bu hafta sonu için -normal lastiklere ek olarak- iki gelişimsel arka lastik daha getirdi ve sürücülere Misano'daki yüksek sıcaklıklarda seçim yapmaları için birçok seçenek sundu.

Ancak Pirelli'nin bir yarış hafta sonunu test seansına dönüştürme kararını sorgulayan Rea, kendisi ve Kawasaki için ZX-10RR motosikletine en uygun lastiğin hangisi olduğuna karar vermenin zor olduğunu söyledi.

Rea, "Pirelli, bu hafta sonuna getirdiği lastiklerle bizi şaşırttı, hatta gafil avladı. Hafta sonu boyunca tüm gridde farklı farklı kombinasyonlar vardı."

"Bence Pirelli'nin getirdiği lastik seçeneklerini anlamak için zamana ihtiyacımız vardı."

"Üç lastik varken bile karar vermek, ve tüm lastikler iyi performans sergilerken hangisinin en iyisi olduğunu anlayabilmek zor."

"Umarım gelecekte çok fazla seçeneğimiz olmaz. Şampiyonanın, ekolojik sebeplerden ötürü, lastik seçeneklerini azaltmak konusunda anlaşmaya vardığını düşünüyordum. Ancak Misano'da arkadan kaymayı engellemek için beş seçeneğe sahiptik. Oldukça tuhaf." dedi.