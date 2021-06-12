Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu'nun ilk cepten başladığı yarışta, hemen arkasında sırasıyla Perez Gonzalez, Perez Selfa, De Cancellis, Meuffels, Huertas, Booth-Amos, Ton Kawakami ve Steeman vardı.

Olaysız geçen startta, ilk virajda Perez Gonzalez ilk sırayı Bahattin'den kaptı ancak sonrasında güzel bir atakla Bahattin yeniden liderliği aldı. İlerleyen virajlarda orta sıradan gelen sürücüler Booth-Amos, De Cancellis ve Huertas öne geçti. İkinci turda temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, Steeman ile temas yaşayarak yarış dışı kaldı.

5. turda Markarian düşerek pist dışına çıktı ve yarış dışı kaldı. 6 turda ise Mastroluca, Di Sora, Perez Gonzalez ve Buis kazaya karıştılar. Bu dörtlüden sadece Buis yarışa geri dönebildi.

Konig ve Carrion, erken start aldıkları gerekçesiyle çifte uzun tur cezası aldı.

Bitime 8 tur kala ilk 6, Huertas, De Cancellis, Okaya, Booth-Amos, Steeman, Meuffels şeklindeydi. Di Sora teknik bir sıkıntı yaşayarak bu turda yarışa veda etti. İki tur sonra De Cancellis 1. virajda güzel bir atakla liderliği Huertas'tan aldı ancak bu liderlik sadece 1 tur sürdü ve Huertas yeniden liderliği aldı.

Ertesi tur Unai Orradre de kaza yaparak yarış dışı kaldı. O turda liderliği Steeman aldı, onun hemen arkasında ise De Cancellis ve Booth-Amos vardı.

Bitime 4 tur kala Romero da kaza geçirerek yarış dışı kaldı. O esnada yarışa 7. sıradan başlayan Tom Booth-Amos liderliği aldı.

Liderliğin sürekli el değiştirdiği son turlarda yarışı çok yakın götüren üç isim Huertas, De Cancellis ve Booth-Amos arasındaki rekabet iyice kızıştı.

Son virajda nefis bir atak yapan Huertas yarışı kazanan isim oldu.

Booth-Amos ve De Cancellis podyumu tamamlayan isimler oldu.

İlk 10'u ise Okaya, Ton Kawakami, Gennai, Perez Selfa, Ieraci, Palazzi, Rodriguez Nunez tamamladı.

İkinci yarışı Pazar 16.15'te TRT Spor Yıldız'dan izleyebilirsiniz.