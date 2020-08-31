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World Superbike / Son dakika

MIE Honda, WSBK’da artık tek motosikletle yarışacak

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MIE Honda, WSBK’da artık tek motosikletle yarışacak
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Çeviren: Cem Özel, Editör

MIE Honda Dünya Superbike takımı, Althea Racing ile ortaklıklarını sonlandırmasının ardından gelecek haftaki Aragon ayağından itibaren seride tek motosiklet ile yarışacak.

Geçen yıl MIE, Honda’nın yenilenen fabrika takımını desteklemek için tek motosikletli bir uydu takımı olarak seride yarışmaya başlamıştı.

Honda, 2020’de fabrika takımının kontrolünü doğrudan ele geçirirken, MIE iki yeni CBR1000RR-Rs motosikleti ile mücadele etmeye başlamıştı.

Takumi Takahashi, Phillip Island ayağında takım adına tek başına mücadele ederken, ikinci ayak Jerez’de ise takıma Lorenzo Gabellini katılmıştı.

Ancak geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ilk Aragon ayağının ardından yapılan açıklamada, Moriwaki-Althea ortaklığıyla yürütülen MIE Racing’de Althea’nın artık bu projenin bir parçası olmayacağı belirtildi.

Takım, sezonun geri kalanında tek bir motosikletle yarışacak ve takımın sürücüsü Takahashi olacak.

Üç kez Suzuka 8 Saat galibi ve 2017 Japonya Superbike şampiyonu Takahashi, geçtiğimiz hafta Aragon’da 15. olarak bu sezonki ilk puanını almıştı.

İtalya Superbike’ta da mücadele eden Gabellini ise MIE için mücadele ettiği dokuz yarışta puan alamadı ve en iyi sonucu 17.’lik oldu.

Lorenzo Gabellini, MIE Racing Althea Honda Team

Lorenzo Gabellini, MIE Racing Althea Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri World Superbike
Pilotlar Takumi Takahashi
Takımlar Althea Racing
Editör Jamie Klein

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