Melandri: "Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 'yeni patronu' olacak"

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda son yıllara damgasını vuran Jonathan Rea'ye meydan okuyabilen tek kişi ve bitime iki yarış kala şampiyonayı lider götürüyor.

Şu anda ikili arasında kıyasıya bir rekabet var ve her yarış, birlikte sıkı bir rekabet içerisine giriyorlar.

Son yıllarda kimse Rea'yi mağlup edemediği için Toprak'ın ortaya koyduğu bu güçlü performans oldukça dikkat çekiyor.

Temsilcimiz eğer bu yıl şampiyonluğunu ilan ederse, gelecekte Yamaha ile MotoGP'ye katılma fırsatını değerlendirecek.

Fakat Melandri, Red Bull sporcusu olan Toprak'ın MotoGP'ye geçemeyeceğini ve bu sebeple de Dünya Superbike'ta kalıp, buranın "yeni patronu" olabileceğini düşünüyor.

Motosan'a konuşan Melandri, "Bence Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yeni patronu olacak. Çünkü sponsorluk sorunları nedeniyle MotoGP'ye geçeceğini düşünmüyorum."

"Her zaman bir Red Bull sporcusu oldu ve Red Bull sporcusu olarak da kalacak çünkü bu sponsorluğu [menajeri] Kenan Sofuoğlu yönetiyor ve Yamaha, Monster Energy sponsorluğuna sahip. Yoksa bence çoktan gitmişti." dedi.

Melandri, Toprak'ın Red Bull'la bağları olan Honda'ya geçeceğine inanmıyor.

"Toprak da aptal değil ve Honda'nın sürmesi en zor motosiklet olduğunu biliyor."

Melandri, Toprak ve Rea arasındaki savaşın, şampiyona tarihinin en iyi düellosu olduğunu düşünüyor. Bunun Rea ve Alvaro Bautista'nın 2019'da verdiği şampiyonluk mücadelesine benzemediğini de ekliyor.

Melandri, “Johnny ilk kez Toprak gibi biriyle yarışıyor. Bautista ile olan şey tamamen farklı bir hikayeydi."

“Şu anda karşısında olgun, güçlü, yetişkin bir Toprak var. Her zaman, Toprak'ın tüm zamanların en güçlü sürücülerden biri olduğunu söyledim."

"Motosiklette inanılmaz bir hissiyatı var ve bana göre şampiyonluğu kazanacak." dedi.

Bitime iki ayak kala Toprak ve Rea arasındaki puan farkı 24.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images