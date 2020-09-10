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World Superbike / Son dakika

Melandri, Barni Ducati WSBK takımından ayrıldı

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Melandri, Barni Ducati WSBK takımından ayrıldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Marco Melandri, henüz 4 yarışın ardından Barni Racing World Superbike takımıyla yollarını ayırdığını açıkladı.

2019 sonunda yarışlardan emekli olduğunu açıklayan 38 yaşındaki Melandri, sakatlanan Leon Camier'in yerine Barni takımıyla dönüş yaptı.

Ancak 250cc şampiyonu ve MotoGP yarış galibi Melandri, Ducati Panigale V4R ile istediği etkiyi yaratamadı ve 12 yarış startında ancak 2 defa ilk 10 içerisinde kendisine yer buldu.

Melandri, özellikle Aragon'da gerçekleştirilen son hafta sonunda çok zorlandı. Michael Ruben Rinaldi'nin podyumlara çıkıp sürpriz bir zafer aldığı pistte Melandri'nin en iyi sonucu onikincilik oldu.

Bunun üzerine Melandri, sezonun son 3 ayağına katılmama kararı aldı.

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Melandri, "Zor bir karardı ancak fiziksel durumumu dinlemek zorundaydım. Büyük bir heyecanla döndüm ancak bu heyecan, yarışta bu motosikletin benim karakteristiğime uymadığını anladığımda öldü."

"Yarış hafta sonunda durumu iyileştirmek gerçekten zor. Geri döndüğümde eğlenip iyi yarışlar çıkarabileceğimi düşünüyordum. Takımın yapmış olduğu harika çalışmaya rağmen motosiklette doğru hislere sahip olamadım."

"Bu şartlarda devam etmemin bir manası yoktu. Açık yüreklilikle Barni ile bu konuyu konuştum ve başarıya aç bir gence yerimi bırakmanın daha iyi olacağını söyledim."

"Pişman mıyım? Pek sayılmaz. Bu deneyimi yaşamasaydım, o zaman nasıl olacağını merak ederdim. Şimdi cevaplarımı aldım. Ne yazık ki umduğumuz gibi olmadı." dedi.

Melandri'nin yerine CIV İtalya Superbike Şampiyonası'nda Barni ile yarışan Samuele Cavalieri yarışacak.

Cavalieri, geçen sene Motocorsa Ducati ile Misano'da yarışmış ve 13. olmuştu.

Samuele Cavalieri, Motocorsa Racing

Samuele Cavalieri, Motocorsa Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Marco Melandri
Takımlar Barni Racing Team
Editör Jamie Klein

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