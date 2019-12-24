Melandri: “Aprilia, Dünya Superbike’ta kalmalıydı”

Max Biaggi ile 2010 ve 2012’de, Sylvain Guintoli ile 2014’te WSBK’da şampiyon olan Aprilia, MotoGP’ye Gresini ekibi ile katılmak için fabrika desteğini seriden çekmişti.

Ancak Aprilia’nın, MotoGP’ye girdiğinden beri en iyi yarış sonucu altıncılık olurken, son üç sezonda üreticiler şampiyonasında KTM’in gerisinde kaldı.

Bu süre içerisinde ise Kawasaki, WSBK’da dominasyon kurdu ve Jonathan Rea art arda beş şampiyonluk aldı. Aprilia ise sadece sınırlı fabrika desteğine sahip olan müşteri takımları ile temsil edildi.

2014’te fabrika sürücüsü olan ve MotoGP’ye geçişte Aprilia ile birlikte kalan Melandri, markanın WSBK’da kalmasının daha akıllıca bir hamle olacağını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Melandri, “Bunu anlamıyorum. Aprilia, Dünya Superbike’ta kalmalıydı. Superbike’ta şampiyonluklar için savaşmalılardı.”

“Orası Aprilia için mükemmel bir seriydi. Ancak şirketin sahibi bunu istemedi.” ifadelerini kullandı.

250cc şampiyonu ve beş MotoGP yarış galibi Melandri, RSV4 Superbike motosikleti temel alınarak oluşturulan ve yeterince iyi olmayan RS-GP motosikletiyle mücadele ettiği 2015 sezonunun ilk sekiz yarışının ardından takımdan ayrılmıştı.

İtalyan sürücü kısa bir aranın ardından 2017’de fabrika Ducati sürücüsü olarak WSBK’ya döndü ve bu sene başında GRT Yamaha takımına geçiş yaptı ve sene sonunda da emekli olma kararı aldı.

Aprilia’daki zorlu MotoGP kariyerinden bahseden Melandri, “Çok zorluydu. Gigi Dall’Igna ile bir sözleşme imzaladım, ancak o kısa bir süre sonra Ducati’ye geçti. Onun yerine hiç tecrübesi olmayan Romano Albesiano geçti.”

“Onlara yardımcı olan bazı bilgiler sağladım. Ancak en kötü senaryo, bir mühendisin bir sürücüden tavsiye almasıdır. Altı ay boşa harcadım.”

“2014’te WSBK’da işler iyi giderken, iyi bir sebep göremesem bile MotoGP’ye geçmek zorunda kaldım.”

“Birkaç yarıştan sonra da eve döndüm, çünkü motosiklet çok kötüydü. İnsanların tecrübesi yoktu ve para harcayamadılar. Benim için eğlenceli değildi. Bir proje için %100’ünüzü vermek için eğlenmelisiniz.” şeklinde konuştu.