Marko: "Leclerc ya da Norris, Verstappen kadar tutarlı değil"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Charles Leclerc veya Lando Norris'in çok yetenekli olduğunu düşünse de, Max Verstappen kadar tutarlı olduğuna inanmıyor.
Yıllar süren Mercedes dominasyonunu sona erdiren Red Bull, son üç yılda üç sürücüler ve iki takımlar şampiyonluğu aldı.
Christian Horner-Helmut Marko-Adrian Newey önderliğindeki Red Bull, tüm zamanların en iyileri arasında görülmeye başlanan Max Verstappen'le 2023'te pek çok rekor kırdı.
Verstappen, geçen yıl 19 zaferle bir sezonda en çok yarış kazanan isim olmayı başardı ve 22 yarışta 21 podyumla bu alanda da zirvedeydi. Üstelik arka arkaya en çok yarış kazanma ve bir sezonda en çok puan alma rekorunu da elde etti.
2028 sonuna kadar Red Bull ile anlaşması olan Verstappen, bu performansını koruduğu takdirde gelecekte tüm rekorların tek sahibi olabilir.
Helmut Marko'ya göre gridde çok yetenekli bazı isimler daha var fakat hiçbiri Verstappen kadar tutarlı değil.
Helmut Marko F1 Insider'a Verstappen'in bu yılki potansiyel rakipleriyle ilgili şöyle konuştu: "Leclerc ve Norris kesinlikle olağanüstü yetenekler. Fakat her ikisi de geçmişte tutarlılık konusunda zayıf kaldı."
"Buna ek olarak, Max henüz kendi limitlerine ulaşmadı ve daha da gelişeceğine eminim."
"Bizim görevimiz ona 2023'te sahip olduğu araca eşdeğer bir araç sağlamak ve onu yeniden en iyi noktaya getirmek."
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36
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