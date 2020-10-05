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World Superbike / Son dakika

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak

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Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Dünya Superbike takımı Puccetti Kawasaki, 2021’de Lucas Mahias ile mücadele edecek.

2010’lu yılların başlarında Moto3’te bazı yarışlara katılan Mahias, 2014’ten beri düzenli olarak Dünya Supersport’ta yarışıyor ve bu seride 2017’de GRT Yamaha ile şampiyonluğa ulaştı.

Ertesi sene bu ünvanı Sandro Cortese’ye kaptıran Fransız sürücü, 2019’da Puccetti Supersport takımına geçti ve iki sezondur takımla beraber yarışlar kazanıyor ve bu sezon şampiyonada ikinci sırada yer alıyor.

Puccetti şimdi ise 2021’de Fores’in yerine Mahias’a Dünya Superbike’ta şans vermeyi kararlaştırdı.

Fores, 2016-18 yıllarında Barni Ducati ile WSBK’da mücadele ettikten sonra geçen seneyi boşta geçirmiş ve bu sene Puccetti’ye katılmıştı.

Puccetti geçen sene temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ile beraber 2 galibiyet ve 10 podyum alırken bağımsız takımlar şampiyonluğuna ulaşmıştı. Bu sene ise Fores’le yalnızca iki kez ilk 10’da yer alabildiler.

Xavi Fores, Kawasaki Piccetti Racing

Xavi Fores, Kawasaki Piccetti Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Lucas Mahias, Kawasaki Puccetti Racing

Lucas Mahias, Kawasaki Puccetti Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Xavi Fores , Lucas Mahias
Takımlar Puccetti Racing
Editör Rachit Thukral

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