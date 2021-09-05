Magny-Cours Supersport 300: Huertas yine kazandı, Bahattin düştü!

İlk cepten sırasıyla Huertas, Booth-Amos, Buis ve Di Sora'nın start aldığı yarışta, temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu 9. cepten start aldı.

Startta Huertas liderliğini korurken Buis, Booth-Amos'u geçerek ikinci sıraya yükseldi. Ancak mücadelenin hararetlenmesiyle yarışın liderliğini Booth-Amos aldı. İlk turun sonunda ise lider Loureiro oldu.

Bahattin güzel bir başlangıcın ardından önce beşinciliğe sonra üçüncülüğe yükseldi. İlk iki turu geride bırakırken ilk 7 şu şekildeydi: Huertas, Booth-Amos, Buis, Sofuoğlu, Lou, Di Sora ve De Cancellis.

Yarışın bu noktasına kadar 3 kaza gerçekleşti ancak sürücülerin hepsi iyi durumdaydı.

Yarışın dördüncü turunda Koen Meuffels de yarışa veda etti. Öndeki grupta mücadele aynı sıra ile devam ediyordu.

Bahattin güzel bir atakla Adelaide virajında ikinciliğe yükseldi. İlerleyen virajlarda Tom Booth-Amos ikinciliği Bahattin'den aldı. Ön grupta sıralar sürekli değişmeye başladı.

Bitime 8 tur kala kendi evinde yarışan Hugo De Cancellis'in zinciri koptu ve 5. sırada giderken yarışa veda etti. Bitime 7 tur kala Yuta Okaya ve Bahattin'in mücadelesi giderek kızışıyordu.

Bahattin güzel savunmalarla Okaya'yı arkasında tutmayı başardı. Bitime 5 tur kala Perez Selfa teknik arızalar sebebiyle yarış dışı kaldı.

Sıralama Huertas, Booth-Amos, Okaya, Buis ve Sofuoğlu şeklindeydi.

Yarışı 16. sırada götüren Perez Gonzalez, bitime 3 tur kala düştü ve yarış dışı kaldı. Bitime 2 tur kala liderlik koltuğunda hâlâ İspanyol sürücü Adrian Huertas oturuyordu.

Diğer tarafta Tom Booth-Amos ve Bahattin temas yaşadı. Bahattin düştü ama kalkarak yarışa arka sıralardan da olsa devam etti. Kısa bir süre sonra da yarışı bıraktı.

Son tura girerken ilk beş Huertas, Booth-Amos, Buis şeklindeydi. Berta Vinales güzel bir atakla 3. sıraya yükseldi ancak bitişe gelirken dördüncü sıraya geriledi.

Son sektöre lider giren Huertas yarışı kazanırken, Booth-Amos ikinci, Buis üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.