Luca Marini, Toprak'ın Honda'ya gelmesine karşı

2024 sezonu Honda için büyük bir hayal kırıklığıyla geçti ve Joan Mir de beklentileri pek karşılayamamış gibi görünüyor.

Yine de Honda, Mir'le kontrat yenileme görüşmeleri yaparken, bazı kaynaklar Toprak Razgatlıoğlu isminin de 2025 Honda koltuğu için anıldığını söylüyorlar.

Toprak ve BMW, 2025 yılında da Superbike'ta beraber çalışacaklarını doğruladılar ancak iddialar tamamen sona ermedi.

Fakat gelecek yıl da Honda'da kalacak olan Luca Marini, GPOne'a verdiği özel röportajda, Toprak'ın takıma gelişine karşı çıktı.

Marini şöyle dedi: "Şahsen buna hayır diyorum!"

"Eğer yeni bir sürücünün gelmesi gerekiyorsa, Aprilia veya KTM'den daha fazla bilgi getirecek bir sürücünün gelmesi iyi olur."

"Ducati'den geldiğim için bu konuda bir örnek teşkil edebilirim."

"Yeni bir sürücünün gelmesi durumunda, teknik anlamda iyi olması, bilgi paylaşabilmesi ve anlaşılır geri bildirimler sunması gerekir."

Marini'nin tercihi Joan Mir'in takımda kalması.

Marini şöyle diyor: "Joan Mir ile çok iyi anlaşıyorum. O iyi bir insan ve umarım gelecek yıl da takımda kalır."