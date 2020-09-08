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World Superbike / Aragon II / Son dakika

Lowes, WSBK'daki mevcut performansından memnun değil

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Lowes, WSBK'daki mevcut performansından memnun değil
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sebastian Fränzschky, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dünya Superbike sürücüsü Alex Lowes, COVID-19 periyodundan sonra henüz podyuma çıkamamasının kendisi için iyi olmadığını ve mevcut formundan memnun olmadığını belirtti.

Lowes, bu yıl Kawasaki takımına katıldı ve Şubat ayındaki Philip Island yarışını kazandı ve ardından şampiyonada liderliğe yükselmeyi başardı.

Ancak Ağustos ayı başında Jerez'de yapılan bir sonraki yarıştan itibaren Lowes, beklenenin çok altında kaldı ve iyi sonuçlar alamadığı gibi, çok sayıda hata da yaptı.

Lowes şu an şampiyonada Kawasaki'den takım arkadaşı Jonathan Rea'in 116 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.

Lowes, "Verilen aradan sonra aldığım sonuçlar gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Puan bakımından yedincilik kesinlikle harika değil. Fakat üçüncü sıradan sadece 20 puan uzaktayım. Sonraki üç yarışta güzel bir mücadele olacak."

"Montmelo'da harika bir test yaptık ve yeterince rekabetçi geçmeyen bu dönemden sonra sezonu güçlü bir şekilde bitirmeyi ve ilk üçe girmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ki sezon başında hedefim zaten buydu."

"Açıkçası podyumda olmak istiyorum ve şu anda aldığım sonuçlardan memnun değilim. Ama aynı zamanda hızlı giden pek çok sürücü var, çok sayıda farklı motosiklet var ve gerçekten güçlü hale geliyorlar."

"Sıralama turlarında 0.1 saniye kaybettiğiniz anda 12. olabilirsiniz. Birkaç yıl öncesine göre farklı bir şampiyona var." dedi.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon II
Pilotlar Alex Lowes
Takımlar Kawasaki Racing
Editör Jamie Klein

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