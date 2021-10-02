Lowes, WSBK Portimao ayağında mücadele edemeyecek

Lowes, Barcelona’daki son yarışta Leon Haslam ve Lachlan Epis ile temas yaşadıktan sonra sağ elinden sakatlanmıştı.

Kaza sonrasında Lowes’ün sağ elinin ikinci metatarsal kemiğinde bir kırık olduğu belirtilmişti.

Ancak bundan sadece bir hafta sonra Jerez ayağına katılmaya çalışan İngiliz sürücü, ilk yarışta ancak 9. olabildi ve sonrasında tamamen iyileşebilmek için hafta sonunun geri kalanında mücadele etmedi.

31 yaşındaki sürücü, cuma günü Portekiz’de pistlere geri döndü ve takım arkadaşı Jonathan Rea’in arkasında ikinci sırada yer aldı.

Ancak pistte yapılan tıbbi kontrollerin ardından Lowes’ün yarışmaya uygun olmadı belirlendi ve bu hafta sonu yarışamayacak.

Lowes’ün yarışamayacak olmasıyla beraber Rea, bu hafta sonu fabrika Kawasaki takımı için tek başına mücadele edecek.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images