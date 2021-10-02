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World Superbike / Algarve Haberler

Lowes, WSBK Portimao ayağında mücadele edemeyecek

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Fabrika Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, doktorlar tarafından yeteri kadar sağlıklı olmadığı için Dünya Superbike’ın Portimao ayağında mücadele edemeyecek.

Lowes, WSBK Portimao ayağında mücadele edemeyecek

Lowes, Barcelona’daki son yarışta Leon Haslam ve Lachlan Epis ile temas yaşadıktan sonra sağ elinden sakatlanmıştı.

Kaza sonrasında Lowes’ün sağ elinin ikinci metatarsal kemiğinde bir kırık olduğu belirtilmişti.

Ancak bundan sadece bir hafta sonra Jerez ayağına katılmaya çalışan İngiliz sürücü, ilk yarışta ancak 9. olabildi ve sonrasında tamamen iyileşebilmek için hafta sonunun geri kalanında mücadele etmedi.

31 yaşındaki sürücü, cuma günü Portekiz’de pistlere geri döndü ve takım arkadaşı Jonathan Rea’in arkasında ikinci sırada yer aldı.

Ancak pistte yapılan tıbbi kontrollerin ardından Lowes’ün yarışmaya uygun olmadı belirlendi ve bu hafta sonu yarışamayacak.

Lowes’ün yarışamayacak olmasıyla beraber Rea, bu hafta sonu fabrika Kawasaki takımı için tek başına mücadele edecek.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!

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WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!
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