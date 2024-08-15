Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Portimao'daki zaferlerinin ardından üst üste 13 yarış galibiyeti elde etmiş oldu ve rekor kırdı.

2019 sezonunun sonunda Yamaha'da Razgatlıoğlu'nun yerine geçtikten sonra Kawasaki'de Rea ile takım arkadaşı olan Lowes, WorldSBK.com'a yaptığı açıklamada Razgatlıoğlu'na övgüler yağdırdı.

Lowes, "Superbike'ta geçirdiğim süre boyunca Jonathan Rea gelmiş geçmiş en iyilerden biriydi ve şimdi de Toprak var."

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Toprak'a saygım gerçekten sonsuz ve harika bir iş çıkarıyor. BMW'ye iyice alışmasının ardından artık neredeyse rakipsiz bir hale geldi."

"Ancak son yarışta, aslında bu hafta sonu ona biraz daha yakın olmayı başardık."

"O gerçekten çok yetenekli bir sürücü. Ve daha da önemlisi, harika bir insan." şeklinde konuştu.