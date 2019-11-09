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World SUPERBIKE / Son dakika

Loris Baz, 2020'de Ten Kate ile yarışacak

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Loris Baz, 2020'de Ten Kate ile yarışacak
Ekleyen:
9 Kas 2019 16:50

Loris Baz, 2020 Dünya Supebike sezonunda Ten Kate ile yarışmaya devam edecek.

MotoGP'den ayrılmasının ardından 2018'de Dünya Superbike Şampiyonası'nda BMW adına yarışan Baz, bu yıl Ten Kate Yamaha ile sezon ortasında seride yarışmaya başlamıştı.

Gelecek yıl Yamaha ile çalışmaya devam edecek olan Ten Kate Racing'le yeni sözleşme imzalayan Baz, yeni sezonda da seride yer almaya devam etmiş olacak.

Baz, "2019 gerçekten çok özel bir yıldı ve çok iyi şeyler başardık. Ama aynı zamanda zordu. Her hafta sonu motosikleti test etmeden öğrenmemiz gerekiyordu."

"2020 için gerçekten sabırsızlanıyorum. Gelecek yıl her hafta sonu ön tarafta mücadele edebilmek için motosikleti geliştirebiliriz ve takımın bunu sabırsızlıkla beklediğini düşünüyorum. 2020'de Ten Kate Yamaha ile yarışmak heyecan verici olacak." dedi.

Baz bu yıl Jerez'le birlikte seride yarışmaya başladı ve hiç podyuma çıkamasa da sezonu 138 puanla onuncu bitirdi.

2020 WSBK gridi:

Takım Sürücüler
Kawasaki

 Jonathan Rea

 Alex Lowes
Ducati

 Chaz Davies

 Scott Redding
Crescent Yamaha

 Toprak Razgatlioglu

Netherlands Michael van der Mark
GRT Yamaha

 Federico Caricasulo

 Garrett Gerloff
Honda

 Alvaro Bautista

 Leon Haslam
BMW

 Tom Sykes

 Eugene Laverty
Puccetti Kawasaki

 Xavi Fores
Pedercini Kawasaki

 Jordi Torres

 Lorenzo Savadori
Barni Ducati

 Leon Camier
Go Eleven Ducati

 Michael Ruben Rinaldi
Ten Kate Yamaha

 Loris Baz
MIE Honda

Japan Takumi Takahashi

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Loris Baz
Takımlar Ten Kate Racing
Editör Michaël Duforest

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SSP300 Yarış
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Cmt 26 Eki
10:15
17:15
SSP Yarış
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
11:15
18:15
SBK Yarış 2
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
13:00
20:00
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