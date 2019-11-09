Loris Baz, 2020'de Ten Kate ile yarışacak
Loris Baz, 2020 Dünya Supebike sezonunda Ten Kate ile yarışmaya devam edecek.
MotoGP'den ayrılmasının ardından 2018'de Dünya Superbike Şampiyonası'nda BMW adına yarışan Baz, bu yıl Ten Kate Yamaha ile sezon ortasında seride yarışmaya başlamıştı.
Gelecek yıl Yamaha ile çalışmaya devam edecek olan Ten Kate Racing'le yeni sözleşme imzalayan Baz, yeni sezonda da seride yer almaya devam etmiş olacak.
Baz, "2019 gerçekten çok özel bir yıldı ve çok iyi şeyler başardık. Ama aynı zamanda zordu. Her hafta sonu motosikleti test etmeden öğrenmemiz gerekiyordu."
"2020 için gerçekten sabırsızlanıyorum. Gelecek yıl her hafta sonu ön tarafta mücadele edebilmek için motosikleti geliştirebiliriz ve takımın bunu sabırsızlıkla beklediğini düşünüyorum. 2020'de Ten Kate Yamaha ile yarışmak heyecan verici olacak." dedi.
Baz bu yıl Jerez'le birlikte seride yarışmaya başladı ve hiç podyuma çıkamasa da sezonu 138 puanla onuncu bitirdi.
2020 WSBK gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Kawasaki
|
Jonathan Rea
Alex Lowes
|Ducati
|
Chaz Davies
Scott Redding
|Crescent Yamaha
|
Toprak Razgatlioglu
Michael van der Mark
|GRT Yamaha
|
Federico Caricasulo
Garrett Gerloff
|Honda
|
Alvaro Bautista
Leon Haslam
|BMW
|
Tom Sykes
Eugene Laverty
|Puccetti Kawasaki
|
Xavi Fores
|Pedercini Kawasaki
|
Jordi Torres
Lorenzo Savadori
|Barni Ducati
|
Leon Camier
|Go Eleven Ducati
|
Michael Ruben Rinaldi
|Ten Kate Yamaha
|
Loris Baz
|MIE Honda
|
Takumi Takahashi
Açıklanmadı
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Pilotlar
|Loris Baz
|Takımlar
|Ten Kate Racing
|Editör
|Michaël Duforest
Loris Baz, 2020'de Ten Kate ile yarışacak
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
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|İçerik
|SSP300 FP1
|
Per 24 Eki
Per 24 Eki
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08:15
15:15
|
|SSP FP1
|
Per 24 Eki
Per 24 Eki
|
09:00
16:00
|
|SBK FP1
|
Per 24 Eki
Per 24 Eki
|
10:00
17:00
|
|SBK FP2
|
Per 24 Eki
Per 24 Eki
|
13:00
20:00
|
|SBK FP3
|
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
|
08:00
15:00
|
|SBK SP
|
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
|
10:30
17:30
|
|SBK Yarış 1
|
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
|
13:00
20:00
|
|SBK SP Yarış
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
09:00
16:00
|
|SSP300 Yarış
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
10:15
17:15
|
|SSP Yarış
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
11:15
18:15
|
|SBK Yarış 2
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
13:00
20:00
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