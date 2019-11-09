Loris Baz, 2020'de Ten Kate ile yarışacak

MotoGP'den ayrılmasının ardından 2018'de Dünya Superbike Şampiyonası'nda BMW adına yarışan Baz, bu yıl Ten Kate Yamaha ile sezon ortasında seride yarışmaya başlamıştı.

Gelecek yıl Yamaha ile çalışmaya devam edecek olan Ten Kate Racing'le yeni sözleşme imzalayan Baz, yeni sezonda da seride yer almaya devam etmiş olacak.

Baz, "2019 gerçekten çok özel bir yıldı ve çok iyi şeyler başardık. Ama aynı zamanda zordu. Her hafta sonu motosikleti test etmeden öğrenmemiz gerekiyordu."

"2020 için gerçekten sabırsızlanıyorum. Gelecek yıl her hafta sonu ön tarafta mücadele edebilmek için motosikleti geliştirebiliriz ve takımın bunu sabırsızlıkla beklediğini düşünüyorum. 2020'de Ten Kate Yamaha ile yarışmak heyecan verici olacak." dedi.

Baz bu yıl Jerez'le birlikte seride yarışmaya başladı ve hiç podyuma çıkamasa da sezonu 138 puanla onuncu bitirdi.

2020 WSBK gridi: