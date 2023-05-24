Locatelli, Yamaha ile iki senelik yeni sözleşme imzaladı

Yamaha'nın duyurusu, Toprak Razgatlıoğlu'nun sezon sonunda Yamaha'dan ayrılacağının ve BMW ile anlaştığının açıklanmasından kısa süre sonra geldi.

Razgatlıoğlu'nun yerine kimin geçeceği henüz açıklanmadı ancak Locatelli ile yapılan iki yıllık yeni anlaşma, Yamaha'nın 2024 WSBK sezonu için R1 deneyimine sahip en az bir sürücüye sahip olacağı anlamına geliyor.

Locatelli, "Hedefim Yamaha ile devam etmekti, bu yüzden sözleşme uzattığım için mutluyum."

"Yamaha ile ilgili en iyi şeylerden biri Eric de Seynes, Paolo Pavesio ve Andrea Dosoli başta olmak üzere bana mümkün olan en iyi motosikleti sunmak için çok çalışan, daha da önemlisi bana inanan mühendislerin etrafımda olması."

"Aynı şey takım için de geçerli. WorldSBK'ya geldiğimden beri Paul Denning, Andrew Pitt ve projeye dahil olan herkesin inanılmaz desteğinden yararlandım."

"Hep birlikte bazı iyi sonuçlar elde ettik ama daha da önemlisi, kendime daha fazla güvenmemi sağlayan bir yolda yan yana yürüdük."

"Hâlâ pek çok alanda gelişmemiz gereken noktalar var, ancak böylesine iyi bir ilişkiyle birlikte daha da güçleneceğimize yürekten inanıyorum.

"Eğer dedikleri gibi tutarlılık en önemli unsursa, sözleşme uzatarak birlikte parlak bir geleceğin temellerini attığımızı düşünüyorum." dedi.

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geleceğin en önemli sürücülerinden olacağı düşünülen Locatelli, 2020 sezonunda World Supersport şampiyonluğuna ulaştıktan sonra Yamaha ile WSBK'a yükselmişti.

Çaylak sezonunu dört podyumla dördüncü kapatan Locatelli, geçen sezonu da iki podyumla beşinci kapattı ve gelecek için iyi sinyaller verdi.

Yamaha takım menajeri Andrea Dosoli, "Yamaha'nın yetenekleri geliştirme ve sürücülerimizle uzun vadeli bir ilişki kurma vizyonu doğrultusunda Andrea Locatelli ile iki yıl daha devam edeceğimizi açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum."

"Andrea ile yolculuğumuz 2020'de R6'mızla WorldSSP'yi domine etmesiyle başladı, ancak çaylak sezonundaki performansı da etkileyiciydi, sezonu dördüncü bitirdi ve yılın çaylağı seçildi."

"Andrea'nın bir sürücü olarak olgunlaştığını ve şu anda serinin en güçlülerinden biri olduğu noktaya kadar sürekli ilerlediğini gördük."

"Testler sırasında bilinçli teknik kararlar verebileceğini gösterdi ve kısa yarışlardaki kararlılığı uzun yarışlardaki zekasıyla harmanlanmış durumda."

"Bunların hepsi iyi işaretler ve bizi birlikte daha fazla adım atabileceğimize ve gelecekte daha da iyi sonuçlar elde edebileceğimize ikna eden de bu.

"Yamaha adına ve aynı zamanda kişisel olarak Andrea'ya bize güvendiği için teşekkür etmek istiyorum." dedi.