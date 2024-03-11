Locatelli: "Rea ilk testin ardından Yamaha'nın 'karmaşık' bir motosikelt olmadığını söylemişti"
Andrea Locatelli, yeni Yamaha sürücüsü Jonathan Rea'in birkaç yarışa kendisine geleceğini düşünüyor fakat mevcut durumla sözlerinin uyuşmadığını da kabul ediyor.
Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Locatelli, Phillip Island'daki açılış yarışında öne çıkan Yamaha sürücüsü olurken, Jonathan Rea pek de iyi bir hafta sonu geçirmedi.
Andrea Locatelli şimdi 29 puana sahipken, Jonathan Rea henüz puan alamadı. Bu da durum hakkında her şeyi gözler önüne seriyor.
Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı hakkında beklentiler çok büyüktü ve bu da alınan sonuçlarla ilgili hayal kırıklığını daha da büyük hale getirdi.
Fakat Locatelli, yeni takım arkadaşına arka çıktı ve yakında eski performansına tekrar kavuşacağını belirtti.
Yine de İtalyan sürücü, Rea'in Yamaha ile ilgili kullandığı "sürmesi daha kolay bir motosiklet" sözlerini hatırlattı.
27 yaşındaki Locatelli, Speedweek'e şöyle dedi: "Jonathan uzun yıllardır Kawasaki için yarışıyordu ve o motosiklet Yamaha'dan farklıydı."
"Neyse ki ben her zaman bir Yamaha kullandım ve ilk günden itibaren R1 ile iyi anlaştım. O zamandan beri hissiyatımı giderek geliştiriyorum."
"Jonathan da dahil olmak üzere tüm sürücüler ilk sürüşlerinden sonra Yamaha'nın karmaşık bir motosiklet olmadığını söylediler. Bu yüzden şimdi ne sorun yaşadığını tam olarak bilmiyorum."
"Belki de bunun nedeni koşulların birkaç kez değişmesiydi. Jerez'deki testte pek çok şey denedik, ardından Portimão'da ilk kez son versiyonla sürüş yaptı."
"Sonra zaten Philip Island geldi. Muhtemelen her şeyin oturması için biraz zamana ihtiyacı var."
Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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