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World Superbike Haberler

Locatelli, en az iki yıl daha Yamaha fabrika takımında yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Andrea Locatelli, Japon üretici ile olan anlaşmasının iki yıl daha uzatılmasıyla beraber 2023 sonuna kadar Yamaha fabrika takımıyla yarışmaya devam edecek.

Locatelli, en az iki yıl daha Yamaha fabrika takımında yarışacak

Bu yıl serideki ilk yılını geçiren Locatelli, son yarışlarda çıkışa geçti ve Temmuz ayındaki Assen'den bu yana katıldığı son 11 yarışın tamamında ilk dörde girdi.

Yamaha patronu, bu çıkışın ardından Locatelli'nin gelecek yıl da ekipte kalacağını doğrulamıştı ve bugün itibariyle resmi açıklama geldi.

Yeni anlaşma, Yamaha'nın gelecek yıl da aynı sürücü kadrosuyla yarışacağı anlamına geliyor çünkü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da kontrat yenilemişti.

Yamaha'dan yapılan açıklamaya göre Locatelli'nin elde ettiği sonuçlar, kontratındaki bir opsiyonu tetikledi ve anlaşma iki yıl daha uzatıldı.

Yamaha'nın pist yarışları yöneticisi Andrea Dosoli, "Andrea'nın en az 2023 Dünya Superbike sezonunun sonuna kadar Yamaha ailesiyle kalacağını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Yamaha'nın yükseliş programının ayrılmaz bir parçasıydı ve son birkaç yıldır sahip olduğumuz vizyonu ortaya koyuyor."

"Loka'nın bu yıl hızlı olmasını bekliyorduk ama çok az insan onun Dünya Superbike kariyerinin bu kadar erken bir noktasında podyum için mücadele edeceğini tahmin ediyordu. Onu gelecekte takımda tutmak ve daha büyük başarılara ulaşmasına  yardımcı olmak istiyoruz. Bu yeni sözleşme de bize, bunu başarması açısından en iyi fırsatı verecek." dedi.

Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team

Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Locatelli, Moto2'de geçirdiği üç sezonunun ardından geçen yıl Dünya Supersport'a geçti ve ilk yılında baskın bir şampiyonluk kazandı.

24 yaşındaki İtalyan sürücü, serideki ilk podyumunu Assen'de aldı Most ve Magny-Cours'da aldığı birer podyumla, şu anda şampiyonayı Toprak, Jonathan Rea ve Scott Redding'in ardında dördüncü sırada götürüyor.

Locatelli, "Yamaha ile olan sözleşmemi iki yıl daha uzattığım için gerçekten çok mutluyum."

"Bu, benim için bu harika bir fırsat. Gerçekten iyi bir grubumuz, iyi bir takımımız ve iyi bir motosikletimiz var. Bu sebeple gelecekte çok iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum."

"Burada olduğum ve Yamaha ailesinin bir parçası olmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım. Başta Andrea Dosoli ve Eric de Seynes olmak üzere Yamaha'daki herkese bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum."

"Şimdi, birlikte ilerleme kaydetmek ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için iki yılımız daha var." dedi.

Böylelikle fabrika ekibinde yarışacak isimleri açıklamayan tek takım olarak Honda kaldı. Japon üreticinin gelecek yıl Iker Lecunoa ve Xavi Vierge ile yarışması bekleniyor.

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