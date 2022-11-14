Lecuona, Endonezya'nın ardından Phillip Island yarışını da kaçıracak
Honda Superbike sürücüsü Iker Lecuona, Mandalika'da geçirdiği sakatlık nedeniyle gelecek hafta Phillip Island'da da piste çıkamayacak.
Cuma günü ikinci antrenman seansında kaza yapan ve hastaneye kaldırılan Lecuona, T12 vetebra ve sacrum kemiklerindeki kırıklar nedeniyle hafta sonundan çekilmek durumunda kaldı.
Cumartesi günü padoğa dönen ve takımını ziyaret eden İspanyol pilot, ziyaretin ardından dinlenmek ve hızlıca iyileşebilmek için İspanya'ya döndü.
Ancak iyileşme sürecinin bir ay sürmesinin beklendiği açıklandı, bu da Lecuona'nın gelecek hafta sonu Phillip Island'daki son yarışa çıkamayacağı anlamına geliyor. Lecuona'nın hedefi gelecek ay düzenlenecek sezon sonu testlerine katılabilmek.
Lecuona, "Sakatlık, bu kadar iyi bir sezonu bitirmek için pek iyi bir yol değil. Yarışlarda bunların yaşanabileceğinin farkındayım, bu kez benim başıma geldi."
"Bu yıl birçok sert kaza yaptım ve her seferinde geri dönmeyi başardım, ancak bu defa birkaç kırığım var. Yine de sezonumdan ve performansımdan memnunum. Ayrıca ilk antrenman seansında ikinci sıradaydık, bu da olumlu."
"Pazartesi günü bir kontrolden daha geçeceğiz ve iyileşmem için nasıl bir yol haritası izleyeceğimize bakacağız. Umarım Aralık ayında Jerez'deki testlere katılabilirim, ancak hiçbir şey kesin değil. Atmamız gereken adımları atacak ve işlerin yolunda gidip gitmeyeceğini göreceğiz." dedi.
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