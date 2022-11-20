Laverty, son WSBK yarışında yaptığı kaza nedeniyle hastaneye götürüldü
Eugene Laverty, Philip Island'da düzenlenen son WSBK yarışında yaptığı kaza sornası hastaneye nakledildi.
Bu yılı başında yarış kariyerine son vereceğini açıklayan ve bu hafta sonu son yarışına çıkan Bonovo MGM BMW sürücüsü Laverty, 22 turluk yarışın 18. turunda Barni Ducati sürücüsü Xavi Fores ile temas yaşadı.
Kazanın ardından yarış durduruldu ve tekrar başlamadı. Başlangıçta kırmızı bayrağın, yağmur nedeniyle çıktığı belirtilmişti ancak sonrasında bu ikilinin teması nedeniyle çıktığı anlaşıldı.
Laverty, bir sedyeye alınarak tıbbi merkeze götürüldü ancak o noktada bilincinin açık olduğu duyurulmuştu.
Yapılan tetkiklerin ardından Kuzey İrlandalı sürücünün leğen kemiğinden sakatlandığı, bundan ötürü de daha fazla tetkik için Melbourne'deki Alfred Hastanesi'ne götürüleceği açıklandı.
Burada yapılacak kontrollerin ardından tedavi planının netleşmesi bekleniyor.
Laverty, gelecek yıl Bonovo takımında hem ekip yöneticisi hem de sürücü koçu rolünü üstlenecek.
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