Kenan Sofuoğlu: "Türkiye'de pist yerine stadyumlara yatırım yapılıyor"

Yamaha Motor Türkiye'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Kenan Sofuoğlu, Motorsport.com Türkiye'nin de sorularına cevap verdiği toplantıda gündeme dair birçok konuya değindi.

İlk olarak, Dünya Superbike'ta mücadele eden ve 2020'de Yamaha fabrika takımında yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu hakkında konuşan Sofuoğlu, “600cc’de, Supersport’ta yarıştım ama Superbike kategorisinde yapamadım, çünkü 600cc’ye çok alışmıştım.”

“Genç yaşta Toprak’ı 1000cc’ye geçirmek istedik ki motosiklete adapte olsun ve ileride ilk Türk Dünya Superbike şampiyonu olsun. Bu benim en büyük hayalimdi.”

“Yıllarca farklı bir markada yarıştıktan sonra Türkiye’nin de devreye girmesiyle beraber aylarca süren bir çabanın ardından Toprak’ı dünyanın en büyük takımına transfer ettik.”

“İki yıllık bir anlaşma yaptık ancak biz uzun yıllar Yamaha ile devam etmek istiyoruz. Amacımız, 2020’de Toprak’ı Superbike tarihinin en genç dünya şampiyonu yapmak.”

“İlk testlerde Toprak’ın, takımda üç senedir yer alan diğer sürücüden daha iyi derece yapması, Yamaha’nın ne kadar doğru bir adım attığının bir göstergesi.”

“Toprak bu sene Yamaha’nın R1 modeliyle, fabrika takımda yarışacak. Geçmişte uydu takımlarından teklifler almıştık, ancak biz fabrika takımda yarışmak istiyorduk.”

“Sporda kendi ülkenizden çok desteğe ihtiyacınız oluyor ve bu desteği yakalayamazsanız, bir yerlere gelmeniz çok zor. Toprak çok şanslı, etrafında böyle bir ekip var. Toprak’ın yeteneğiyle beraber de bu hayal gerçek oldu.”

“Sıradaki hayalimiz de Toprak’ı Yamaha ile dünya şampiyonu yapmak. Yamaha, son dünya şampiyonluğunu 2009’da kazanmıştı. 11 sezon sonra, inşallah Toprak’la beraber Yamaha şampiyonluğa koşar.” ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, Türkiye'nin genç sürücülerinin büyük umut vaat ettiğini söyledi ve Yamaha'nın bu seneki genç sürücü eğitimlerinde en iyi dereceyi bir Türk sürücünün yaptığını belirtti.

“Yıllardır Avrupa’da Yamaha’nın genç sürücü eğitimleri yapılıyor. Bu eğitimlerden sonra içlerinden en başarılılarını seçip İspanya’da bir organizasyon yapıyorlar ve seçilen sürücüler yarışma şansı yakalıyorlar. Biz de bunu ilk defa 2019’da Türkiye’de yaptık. Buradan çocuklar gönderdik. Çok başarılı olacaklarını düşünmüyorduk, zorlanacaklarını düşünüyorduk. İsim vermek istemiyorum, gönderdiğimiz çocuklardan biri orada en iyi dereceyi yaptı. Ve onun seçileceğini umuyoruz.”

“Eğer seçilirse, ilerleyen yıllarda diğer çocuklara bunu örnek olarak göstereceğiz. İlk defa buna katılıyoruz ve en hızlı sürücü bizden çıktı. Ve seçilirse Dünya Supersport 300 kategorisinde yarışma hakkı elde edecek."

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5 Dünya Supersport şampiyonluğu bulunan temsilcimiz, Toprak'ın Kawasaki'den Yamaha'ya geçişine de değindi.

“Yamaha 10 senedir şampiyon olamıyor, Kawasaki ise 5 senedir şampiyon oluyor. Toprak’la konuştuğumda ona, ‘Eğer fabrika Kawasaki takımına gidersen, orada dünya şampiyonu yanında olacak ve herkesin yüzü ona dönük olacak. Birkaç sezon onun kariyerinin bitmesini bekleyeceğiz. Orada kaldığın sürece de sıradaki şampiyon sen olacaksın ama bir başarı hikayesi görmeyeceğiz.’ dedim.”

“Yamaha’da şampiyon olma potansiyeline sahip bir sürücü olduğunu düşünmüyordum. 2009’dan beri böyle bir sürücü Yamaha’ya gelmemişti. Bunu biz gerçekleştirirsek bir başarı hikayesi olacak.”

Toprak'ın gelecekte MotoGP'de mücadele edip edemeyeceği ile ilgili bir soruya Sofuoğlu, “Toprak’ın yaşı da genç olduğu için Yamaha’nın MotoGP kapısı da ona açık. Geçen hafta Valencia’da MotoGP padoğundaydım ve oradaki insanlar da Toprak’ı MotoGP’de görmek istiyor. İlk Dünya Superbike şampiyonluğumuz alırsak belki ilk Türk MotoGP sürücüsü de Toprak olur.”

“Toprak bu sene çok iyi sonuçlar alırsa ve MotoGP’de Valentino Rossi veya Maverick Vinales sakatlık yaşarsa özel izinle orada yarışabilir. Tabii kimse sakatlanmasın ama öyle bir şey olursa da Toprak ilk tercih olur diye düşünüyorum.” şeklinde cevap verdi.

Sofuoğlu, devletin motor sporlarına olan ilgisizliğinden de yakındı.

“Ülkemizde motor sporları tesisi eksiğimiz çok fazla. En az 5-6 bölgede yeni tesise ihtiyacımız var. Bu eksiği gidermemiz lazım. Devletimiz henüz bunun bilincinde değil.”

“Görev sürem bitince de siyaset yapmayacağım, iznimi isteyeceğim ve tüm enerjimi yetenekli gençlerimize harcayacağım. Çünkü insanın sevdiği işi yapması lazım.”

“Yeni bir stadyuma harcanan paralarla birçok pist yapılabilir. Ama buna inandırmak çok zor, pisti yapmak zor değil. Yurt dışında her 100 kilometrede bir pist var, Türkiye’de sadece İstanbul Park var. Onu da kiraladılar. Ben eksik olan bir şeyi söylemekten korkmam. Bu eksiğin giderilmesi gerekir.”

Sofuoğlu son olarak da gelecek sene Dünya Supersport'ta yarışacak olan Can Öncü hakkında konuştu.

“Can’ın 600cc’lik motosiklette başarılı olacağına inanıyorum. O yeteneğe sahip. Yaşı da çok küçük. Benim bıraktığım koltuğu o çok iyi dolduracaktır. 2020’de sadece yeni motosikleti sürmeyi, kontrol etmeyi öğrenmesini bekliyoruz. 2021’de ise dünya şampiyonluğu için en büyük aday olmasını bekliyoruz.”

“Ben 18 yaşında yarışmaya başladım, o ise 16 yaşında ve 10 yıllık tecrübesi var. Fiziki yapısı da iyi, çok umutluyum.”

“Can'ın yeni takımı Puccetti’nin de Yamaha motosikletine geçmesini umuyoruz. Takımı tamamen Türk takımı yapmayı hedefliyoruz.”