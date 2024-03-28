Kenan Sofuoğlu: "Toprak'ın BMW ile ilk zaferi, beklediğimizden daha erken geldi"
Toprak Razgatlıoğlu'nun menajeri ve eski Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, öğrencisinin Circuit de Catalunya'daki kusursuz performansını övdü.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Kenan Sofuoglu
Gold and Goose / Motorsport Images
BMW, 2023'ün Temmuz ayında Toprak Razgatlıoğlu ile sözleşme imzaladığında, kendisini büyük bir baskı altına sokmuş oldu çünkü 2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak bile M1000RR ile başarılı olamazsa, bunun tek suçlusu motosiklet olacaktı.
Toprak buna karşılık sezona fırtına gibi başladı ve Avustralya'daki Superpole yarışında elde edilen üçüncülük, iki tarafı da rahatlattı.
Barselona'da ise adeta bir desten yazıldı; Toprak hem ilk yarışı hem de sprint yarışını kazanarak BMW kariyerine muhteşem başladı.
Şimdi ise BMW'nin Toprak ile şampiyonluk için mücadele edebileceği konuşuluyor.
Üstelik şunu da hatırlatmak lazım: BMW, serideki son zaferini 2013 Nürburgring'de Chaz Davies ile alabilmişti.
BMW'ye geçiş sürecindeki önemli isimlerden birisi olan bir diğer temsilcimiz Kenan Sofuoğlu, ilk zaferden dolayı elbette gururluydu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Kenan, GPOne'a şöyle konuştu: "Beklediğimizden daha erken kazandı. Aslında ne bekleyeceğimizi ve ne kadar hızlı olacağını bilmiyorduk."
"Ancak testler sırasında rekabetçi olacağı zaten belliydi"
"O noktadan itibaren kazanabileceğimize inanmaya başladım."
"Barselona'dan önce biraz endişeliydik fakat Toprak'ın ve motosikletin potansiyeli bizi şaşırttı."
"Cumartesi günü sıralama turlarına girerken 'Güven bana, bu sürücülerin hiçbiri seni geçemez' dedim ve öyle de oldu."
"Geçen yıl birçok kişi kararımızın yanlış olduğunu düşündü ama şimdi Toprak 2023'ten daha hızlı ve henüz %100 seviyesinde bile değil."
"Önümüzdeki yarışlarda daha da güçlü olabileceğine inanıyorum çünkü Phillip Island ve Barselona şartlar açısından çok özeldi."
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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