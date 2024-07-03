Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"

Toprak Razgatlıoğlu'nun menajeri Kenan Sofuoğlu 21 Haziran'da Toprak'ın 2025 gibi erken bir tarihte MotoGP'de yarışmak istediğini söylemiş ve bu açıklama büyük bir sansasyon yaratmıştı.

Bu durum iki soruyu gündeme getirdi: 27 yaşındaki Toprak, BMW ile olan iki yıllık sözleşmesini nasıl bozacak ve kendisini hangi takımlar isteyecek?

Toprak ve Kenan'ın bu konudaki tavrı netti; iki isim de BMW eğer izin vermezse mevcut iki yıllık kontrata uyacaklardı.

Speedweek'e konuşan Sofuoğlu, 2025'te Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalacaklarını doğruladı.

SPEEDWEEK.com'a konuşan Sofuoğlu, "MotoGP Dünya Şampiyonası'ndan bazı uydu takımlarının Toprak ile görüştüğünü gördüm."

"Ancak biz hiçbir uydu takımla temasa geçmedik. Bazı fabrika takımları 2025 sezonu için Toprak'a ilgi gösterdiler, ki eğer fırsat varsa Toprak'ı almak istiyorlar."

"Ancak BMW ile iki yıllık bir sözleşmemiz var. Toprak ve ben sadece BMW kabul ederse MotoGP'ye gireceğimiz konusunda anlaştık."

"Sözleşmemizi bozmak istemiyoruz. Tartışmak istemiyoruz, BMW'yi seviyoruz ve zaten birlikte büyük başarılar elde ettik."

"Mutluyuz ve bu ilişkiyi daha uzun süre devam ettirmek istiyoruz."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"2025 için şimdiden birçok plan yaptık ve Toprak'ın mutlu olması için her şeyi onun etrafında inşa ediyoruz. Bundan vazgeçmek iyi olmaz."

"Bu nedenle Toprak ve ben önümüzdeki sezon %100 Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalmaya karar verdik - bu artık net."

"İşbirliğimizi sürdüreceğimiz için çok mutluyuz. Elbette Toprak MotoGP'ye katılmak istiyor ama bu 2026'ya kadar mümkün olmayacak."

"Hiçbir zaman bir üreticiyle ilişkimizi kötü şekilde sonlandırmadık. Kawasaki ile iyi biten bir geçmişimiz var. Aynı şey Yamaha için de geçerli. BMW ile de aynı şey olacak."

"MotoGP takımlarından Toprak'a 2026 için ilgi var. Bu sezon ve önümüzdeki sezon işlerin nasıl gideceğini görelim, sonra gelecek hakkında konuşacağız."

"O zamana kadar BMW ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.