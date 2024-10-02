Kenan Sofuoğlu: "Superbike, 2025'te İstanbul Park'a geri dönebilir"

AA muhabirine konuşan Kenan Sofuoğlu, WSBK yetkililerinin İstanbul Formula 1 Pisti'ni ziyaret ederek Lale Cander ile birlikte incelemeler ve görüşmelerde bulunulduğunu belirtti.



Sofuoğlu şunları söyledi: "Pist hazır ve herkes Superbike'ın 2025 yılı takviminde Türkiye'nin yer almasını istiyor. Özellikle de sporcularımız. Ancak bulunması gereken bütçeler var."



Kenan Sofuoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda bitime iki hafta kala 39 puan farkla lider durumda olan Toprak Razgatlıoğlu hakkında ise şunları söyledi: "Toprak, çok zorlu üç haftadan sonra Aragon'a geldi ve perşembe günü yarışıp yarışmayacağını bilmiyorduk."



"Doktorlar onay verince yarıştı. Biz her zaman kazanmak istesek de asıl amacımız buradan puan çıkarmaktı."



"Futbol maçında da böyledir. Her maçı kazanamazsınız önemli olan sezonu şampiyon olarak tamamlamaktır."



"Önümüzde Portekiz ve final İspanya yarışı var. Portekiz'de de bir şansımız var ama büyük ihtimalle Toprak, İspanya'da şampiyonluğu alacaktır."



"Motor sporu bu, her an bir aksilik yaşayabiliyorsunuz. Bir aksilik yaşamazsak 2024 dünya şampiyonluğu bizim."