Kenan Sofuoğlu: "Superbike, 2025'te İstanbul Park'a geri dönebilir"
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yeterli sponsor desteği sağlanırsa 2025 yılında Superbike yarışlarının İstanbul Park'ta düzenlenebileceğini açıkladı
AA muhabirine konuşan Kenan Sofuoğlu, WSBK yetkililerinin İstanbul Formula 1 Pisti'ni ziyaret ederek Lale Cander ile birlikte incelemeler ve görüşmelerde bulunulduğunu belirtti.
Sofuoğlu şunları söyledi: "Pist hazır ve herkes Superbike'ın 2025 yılı takviminde Türkiye'nin yer almasını istiyor. Özellikle de sporcularımız. Ancak bulunması gereken bütçeler var."
Kenan Sofuoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda bitime iki hafta kala 39 puan farkla lider durumda olan Toprak Razgatlıoğlu hakkında ise şunları söyledi: "Toprak, çok zorlu üç haftadan sonra Aragon'a geldi ve perşembe günü yarışıp yarışmayacağını bilmiyorduk."
"Doktorlar onay verince yarıştı. Biz her zaman kazanmak istesek de asıl amacımız buradan puan çıkarmaktı."
"Futbol maçında da böyledir. Her maçı kazanamazsınız önemli olan sezonu şampiyon olarak tamamlamaktır."
"Önümüzde Portekiz ve final İspanya yarışı var. Portekiz'de de bir şansımız var ama büyük ihtimalle Toprak, İspanya'da şampiyonluğu alacaktır."
"Motor sporu bu, her an bir aksilik yaşayabiliyorsunuz. Bir aksilik yaşamazsak 2024 dünya şampiyonluğu bizim."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Sofuoğlu: "Avrupa'ya ilk gittiğimizde motosikleti caddede hazırladık"
Sofuoğlu: "Toprak için hedefim Superbike, Deniz ve Can için MotoGP şampiyonluğu"
Kenan Sofuoğlu'nun kariyerindeki öne çıkan 5 an
Son Haberler
Michael Schumacher'i ziyaret etmesine izin verilen "yakın çevrenin" içinde hangi F1 pilotu var?
Marquez: "MotoGP şampiyonluk mücadelesinde oyun bitti”
Mekies: "RB'nin yeni aero merkezi en iyi F1 takımlarıyla mücadelenin anahtarı olacak"
Piastri, McLaren hamlesinden önce Alpine'in kendisine "veremediği" tek şeyi açıkladı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar