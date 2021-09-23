Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak
World Superbike / Jerez Haberler

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Beş kez Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu yapılacak Jerez yarışı öncesinde cuma günü piste çıkacak.

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

Ülkemizi motosiklet yarışlarında gururla temsil eden Kenan Sofuoğlu, daha önce Dünya Supersport Şampiyonası'nda beş dünya şampiyonluğu kazanırken, katıldığı 125 Supersport yarışının 85'inde podyuma çıkıp, 43'ünde zafere ulaştı.

Temsilcimiz, 2018 yılında aktif yarış kariyerine son noktayı koyacağını açıkladı ve ardından Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu gibi sürücülerin gelişiminde büyük pay sahibi oldu.

Şimdi Sofuoğlu'nun, bu hafta sonu Jerez'de gerçekleştirilecek olan Dünya Supersport Şampiyonası yarışında piste çıkacağı açıklandı. Kenan, Kawasaki Puccetti Racing'in Kawasaki ZX-6R motosikletini sürecek ve sadece cuma günkü antrenmanlarda piste çıkacak.

Kawasaki Puccetti Racing Takım Patronu Manuel Puccetti, "Kenan'ı üç yıl sonra motosikletlerimizden biriyle, sadece bir günlüğüne de olsa tekrar pistte görecek olmak bizi gerçekten çok mutlu etti ve aynı duygulandırdı." dedi.

Kenan, Speedweek'e verdiği demeçte, ailesine söz verdiği üzere yarışlara geri dönmeyeceğini doğrularken, bu testi sadece motosikletleri karşılaştırmak için yapacağını söyledi.

Ayrıca temsilcimizin Portimao'da da piste çıkması planlanıyor.

Şu anda Dünya Supersport sınıfında Kenan'ın öğrencilerinden olan Can Öncü yarışıyor.

paylaşım
yorumlar
Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak

Önceki haber

Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın ciddi sorunları olsa 'komik kıyafetiyle' galaya gitmezdi"

18 s
2
Formula 1

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

1 s
3
Formula 1

Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!

16 s
4
Formula 1

Resmi: Haas, 2022'de Schumacher ve Mazepin ile yarışmaya devam edecek

57 dk
5
Formula 1

Formula 1, Güney Afrika Grand Prix'si için Kyalami pisti ile görüşüyor

1 s
Son Haberler
Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!
SBK

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

3dk
Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak
SBK

Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak

22 Eyl 2021
Sykes, Barselona'daki kazada "ağır beyin sarsıntısı" geçirdi
SBK

Sykes, Barselona'daki kazada "ağır beyin sarsıntısı" geçirdi

21 Eyl 2021
Rea, Razgatlıoğlu'na şampiyona liderliğini kaybettiği için 'hayal kırıklığına' uğramış
SBK

Rea, Razgatlıoğlu'na şampiyona liderliğini kaybettiği için 'hayal kırıklığına' uğramış

20 Eyl 2021
Davies, kaburgalarının kırılması sebebiyle Jerez'de yarışamayabilir
Haber video
SBK

Davies, kaburgalarının kırılması sebebiyle Jerez'de yarışamayabilir

20 Eyl 2021
Son Videolar
WSBK: Rinaldi kazandı, Toprak Razgatlıoğlu şampiyona liderliğini aldı 00:53
World Superbike
20 Eyl 2021

WSBK: Rinaldi kazandı, Toprak Razgatlıoğlu şampiyona liderliğini aldı

WSBK: Davies, Barcelona'da kaburgalarını kırdığı için Jerez'de yarışamayabilir 00:43
World Superbike
20 Eyl 2021

WSBK: Davies, Barcelona'da kaburgalarını kırdığı için Jerez'de yarışamayabilir

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor 00:55
World Superbike
3 Eyl 2021

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor

WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi 00:49
World Superbike
22 Ağu 2021

WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı 00:38
World Superbike
11 Ağu 2021

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen, Sochi'de iyi bir yarış çıkarmak istiyor Rusya GP
Formula 1

Raikkonen, Sochi'de iyi bir yarış çıkarmak istiyor

Resmi: Haas, 2022'de Schumacher ve Mazepin ile yarışmaya devam edecek Rusya GP
Formula 1

Resmi: Haas, 2022'de Schumacher ve Mazepin ile yarışmaya devam edecek

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor" Rusya GP
Formula 1

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Hamilton'ın ciddi sorunları olsa 'komik kıyafetiyle' galaya gitmezdi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton'ın ciddi sorunları olsa 'komik kıyafetiyle' galaya gitmezdi"

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!
Formula 1 Formula 1

Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!

Resmi: Haas, 2022'de Schumacher ve Mazepin ile yarışmaya devam edecek
Formula 1 Formula 1

Resmi: Haas, 2022'de Schumacher ve Mazepin ile yarışmaya devam edecek

Formula 1, Güney Afrika Grand Prix'si için Kyalami pisti ile görüşüyor
Formula 1 Formula 1

Formula 1, Güney Afrika Grand Prix'si için Kyalami pisti ile görüşüyor

Marko: "Liderliğimizi kazalarla değil, sonuçlarla korumalıyız"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Liderliğimizi kazalarla değil, sonuçlarla korumalıyız"

Alonso: "Şu anda daha komple bir pilotum"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Şu anda daha komple bir pilotum"

Steiner: "Mick ve Nikita arasında daha fazla olay yaşanması muhtemel"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Mick ve Nikita arasında daha fazla olay yaşanması muhtemel"

Son Haberler

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!
World Superbike World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak
World Superbike World Superbike

Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak

Sykes, Barselona'daki kazada "ağır beyin sarsıntısı" geçirdi
World Superbike World Superbike

Sykes, Barselona'daki kazada "ağır beyin sarsıntısı" geçirdi

Rea, Razgatlıoğlu'na şampiyona liderliğini kaybettiği için 'hayal kırıklığına' uğramış
World Superbike World Superbike

Rea, Razgatlıoğlu'na şampiyona liderliğini kaybettiği için 'hayal kırıklığına' uğramış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.