Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

Ülkemizi motosiklet yarışlarında gururla temsil eden Kenan Sofuoğlu, daha önce Dünya Supersport Şampiyonası'nda beş dünya şampiyonluğu kazanırken, katıldığı 125 Supersport yarışının 85'inde podyuma çıkıp, 43'ünde zafere ulaştı.

Temsilcimiz, 2018 yılında aktif yarış kariyerine son noktayı koyacağını açıkladı ve ardından Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu gibi sürücülerin gelişiminde büyük pay sahibi oldu.

Şimdi Sofuoğlu'nun, bu hafta sonu Jerez'de gerçekleştirilecek olan Dünya Supersport Şampiyonası yarışında piste çıkacağı açıklandı. Kenan, Kawasaki Puccetti Racing'in Kawasaki ZX-6R motosikletini sürecek ve sadece cuma günkü antrenmanlarda piste çıkacak.

Kawasaki Puccetti Racing Takım Patronu Manuel Puccetti, "Kenan'ı üç yıl sonra motosikletlerimizden biriyle, sadece bir günlüğüne de olsa tekrar pistte görecek olmak bizi gerçekten çok mutlu etti ve aynı duygulandırdı." dedi.

Kenan, Speedweek'e verdiği demeçte, ailesine söz verdiği üzere yarışlara geri dönmeyeceğini doğrularken, bu testi sadece motosikletleri karşılaştırmak için yapacağını söyledi.

Ayrıca temsilcimizin Portimao'da da piste çıkması planlanıyor.

Şu anda Dünya Supersport sınıfında Kenan'ın öğrencilerinden olan Can Öncü yarışıyor.