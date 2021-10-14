Kenan Sofuoğlu: "Deniz Öncü'ye verilen ceza adil değil"

Amerika'da gerçekleştirilen Moto3 yarışında tehlikeli bir kaza yaşanmıştı ve temsilcimiz Deniz Öncü, düzlükte sola doğru gidince, o noktada ardından gelen Jeremy Alcoba'nın ön tekerleğine dokunmuştu.

Bu temasla Alcoba düştü ve hem Andrea Migno hem de Pedro Acosta kendisinden kaçamadılar. Neyse ki hiçbir sürücü, bu tehlikeli kazadan yara almadan kurtuldu.

Deniz, yarışın ardından kazayı tetikleyen isim olarak görüldü ve hem Misano hem de Portimao yarışlarından men edildi.

Tıpkı Deniz gibi Kenan Sofuoğlu'nun desteklediği isimlerden bir diğeri olan Bahattin Sofuoğlu da Portimao'daki Supersport 300 Dünya Şampiyonası'nın finalinde, bitiş çizgisini üçüncü olarak geçse de, "sorumsuz sürüş" iddiasıyla üç saniyelik bir zaman cezası aldı.

Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü de zaman zaman "agresif" sürüş yaptıkları için eleştiriliyorlar.

Kenan Sofuoğlu'nun akademisinde yetişen bir dört sürücüye yönelik "agresif sürüş" eleştirileri, Speedweek tarafından temsilcimiz Kenan'a soruldu.

Kenan, sürücülerine her zaman agresif olmayı öğrettiğini fakat bunu rakipleriyle temas etmeden yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Kenan şöyle konuştu: "Sürücülerimin çok yoğun bir antrenman programı var, her tur savaşıyoruz. Birbirimize dokunmadan zorlamaya çalışıyoruz ve zorlamak kolay değil, burada oyun oynamıyoruz, sürücülerim oyun oynamıyor. Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1'de bile Lewis Hamilton ve Max Verstappen gibi isimlerin çok agresif sürüşler yaptığını görüyoruz. Başarılı olmak için agresif olmalısınız, bu sporun bir parçası. Bugünün sürücüleri çok şikayet ediyor."

Daniel Holgado and Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Tech 3

"Bana göre Deniz'in aleyhinde verilen karar adil değil. Görüntüleri seyretmeniz yeterli. Deniz'in yaptığı şeyden çok daha tehlikeli hareketler görüyorum. Bana göre sürücülerin, çocuklarımdan şikayet etmelerinin ana nedeni onların çok güçlü olmaları. Onları yenemiyorlar ve bu yüzden şikayet etmek için sebep arıyorlar."

"Hepimiz Dean Vinales'i kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Fakat şimdi Dorna çıkıyor ve agresif sürüş yapan herkesin bu şekilde cezalandıracağını göstermek için hem Deniz hem de Bahattin'i hedef alıyor. Fakat benim sürücülerim için adil bir durum değil. Tüm yarışı ve her bir sürücü izlemeniz gerekiyor. Bana göre Deniz bu cezayı hak etmedi. Bu kazanın gerçekleşmesi büyük talihsizlikti."

"Günümüzde Moto3 ve Supersport 300 sınıfında yarışlar böyle ilerliyor. Herkes, birbirlerinin hava koridorunu kullanmak adına öndeki sürücüyü takip etmeye çalışıyor."

"Sürücülerim hakkında kesin olan bir şey var: Diğerlerinden daha fazla antrenman yapıyoruz ve diğerlerinden daha fazla çalışıyoruz. Agresif sürüyoruz, bu doğru. Fakat bunun temas olmadan gerçekleşmesi bizim için çok önemli."

"Sadece rakiplerinizin peşinden giderseniz, asla bir yarış kazanamazsınız. Eğer kazanmak istiyorsanız, rakibinizi geçmenin bir yolunu bulmalısınız."

Sofuoğlu'nun bu açıklamaları, Aprilia MotoGP sürücüsü Aleix Espargaro'nun tepkisini çekti. Espargaro, Twitter'dan "Aman tanrım, neyse ki bu adam MotoGP padokundan uzakta." yazdı.

Kenan Sofuoglu, Kawasaki Puccetti Racing, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images