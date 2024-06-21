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World Superbike

Kenan Sofuoğlu: "BMW'ye Toprak'ın sezon sonunda MotoGP'ye geçmek istediğini bildirdik!"

Kenan Sofuoğlu, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 sonrasında MotoGP'ye geçmek istediğini BMW'ye bildirdiklerini açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu, bu yıl BMW ile harika bir performans sergiliyor ve Alman üretici ile henüz ilk yılında şampiyonluk savaşı veriyor.

Son yarış Misano'yu domin eden ve hafta sonunu üçte üç zaferle kapatan Toprak, şampiyonada 21 puan farkla liderliğe yükseldi.

Toprak, 2023 yılında BMW ile iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve anlaşması gereği 2025 sonuna kadar takımda kalması gerekiyordu. Takım da 2025 sezonunda Toprak ve Michael van der Mark ile yarışacağını doğrulamıştı.

Ancak perde arkasında çok fazla konuşma var.

Son olarak Toprak'ın menajeri Kenan Sofuoğlu SPEEDWEEK.com'a yaptığı açıklamada, Toprak'ın MotoGP'ye geçmek istediğini söyledi.

Supersport'ta pek çok şampiyonluk kazanan Sofuoğlu şöyle konuştu: "BMW ile işler çok iyi gidiyor. Bu bölüm bizi başka bir seviyeye taşımış durumda."

"MotoGP padoğunda şimdiden gelecek yıl için Toprak'a büyük ilgi var."

"BMW ile iki yıllık bir sözleşmemiz var fakat bu yılın sonunda Dünya Superbike Şampiyonası'ndan ayrılmak ve MotoGP'ye geçmek istediğimizi BMW'ye bildirdim."

"Onlara Toprak'ın isteğinin bu olduğunu açıkladım."

"BMW ile hedefimiz bu iki sezonda Dünya Şampiyonluğunu kazanmaktı. Fakat işler şimdiden çok iyi gidiyor, Toprak'ın performansları olağanüstü."

"Toprak bu anı geçiş yapmak için kullanmak istiyor. BMW'ye de bunu söyledim. Fakat henüz tam olarak nasıl olacağını bilmiyoruz çünkü BMW ile anlaşmaya varmamız gerekiyor."

"Bu aynı zamanda gelecekle de ilgili bir karar. Hepimiz BMW'nin MotoGP Dünya Şampiyonası'na girmek istediğini biliyoruz."

"Eğer tüm taraflar Toprak'ın isteklerini kabul ederse, ben de bu dileği gerçekleştirmeye çalışacağım."

Şu anda MotoGP'de uydu takımları dışında Yamaha, Honda ve Aprilia fabrika takımlarında boş koltuklar var.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Kenan Sofuoglu

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Kenan Sofuoglu

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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