Kaza yapan Toprak Razgatlıoğlu, hastaneye nakledildi
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından hastaneye naklediliyor.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Arka arkaya aldığı galibiyetlerle adından fazlasıyla söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Fransa yarışı için Magny Cours'daydı.
Temsilcimiz, sabahki ilk seansı lider tamamlamıştı fakat ikinci seansta motosikletinin kontrolünü kaybetti ve büyük süratle sağ taraftaki bariyerlere sırtını vurdu.
Tam omuz/sırt bölgesini bariyerlere çarptıtktan sonra yerden kalkamayan temsilcimiz, tıbbi merkeze götürüldü.
İlk tetkiklerin ardından Toprak "daha ileri tetkikler için" hastaneye nakledilecek.
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