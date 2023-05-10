Kawasaki'den ayrılan Sykes, sakat Van Der Mark'ın yerine BMW koltuğuna geçiyor!
Kawasaki macerasını sonlandıran Tom Sykes, sakatlanan Michael van der Mark'ın yerini doldurmak için BMW ile anlaştı.
2022 sezonunu Ducati ile British Superbike'ta geçiren Sykes, takımın Lucas Mahias ile yollarını ayırma kararının ardından Puccetti Kawasaki ile WSBK'a geri döndü.
Ancak bir zamanlar şampiyonluğa ulaştığı Kawasaki'ye bu kez hiç uyum sağlayamayan Sykes, kabus gibi geçen ve 12 yarışta sadece bir puan alabildiği 2.5 ayın ardından takımdan ayrıldı.
Kawasaki kapısının kalıcı olarak kapanmasının ardından takımsız kalan Sykes için yeni bir kapı açılmış vaziyette, nitekim kendisi sakatlanan Michael van der Mark'ın yerine BMW koltuğuna geçecek!
Sykes böylece geçmişte pole pozisyonu kazandığı BMW'e dönüş yapacak, dahası, sezon başlamadan önce sosyal medyada sert bir tartışma yaşadığı Scott Redding ile takım arkadaşı olacak!
Sykes, "BMW Motorrad Motorsport'a geçici olarak geri dönmeyi dört gözle bekliyorum. Onları mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için çok çalışacağım.
"Takımı en başından beri tanıyorum, zaten BMW M 1000 RR'nin geliştirilmesinde de yer aldım."
"Şimdi geliştirme sürecine yeniden katkıda bulunma fırsatını yakaladım. Misano testinde yeni BMW M 1000 RR'ye binmek için sabırsızlanıyorum."
"Aynı zamanda, eski takım arkadaşım Mickey'ye iyileşme yolunda başarılar dilerken, ben de onun yerini en iyi şekilde doldurmak için elimden geleni yapacağım." dedi.
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