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Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, gelecek sezon Jonathan Rea'dan boşalacak Kawasaki koltuğuna Ducati uydu takımı sürücüsü Axel Bassani geçecek.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Axel Bassani, Motocorsa Racing

Rea, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sezon sonunda Kawasaki'den ayrılarak Yamaha fabrika takımına geçeceğini duyurdu.

Japon üretici, piyasada büyük bir ismin olmaması nedeniyle Alex Lowes'un takım arkadaşı olması için Bassani'de karar kılmış görünüyor.

24 yaşındaki Bassani, Motocorsa Ducati takımında geçirdiği üç sezonda, serinin en gelecek vadeden isimlerinden birisi olarak öne çıktı.

İtalyan sürücü takımla altı podyum elde etti ve geçen yıl bağımsız sürücüler arasında en iyisiydi.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Magny-Cours yarışlarının ardından Bassani, şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.

 

Bassani'nin Motocorsa'dan ayrılmasıyla, takımda boş bir koltuk ortaya çıkıyor ve bunun için adaylardan birisi, Ducati fabrika takımından ayrılacak olan Michael Ruben Rinaldi.

Rinaldi'nin adı, Iker Lecuona'nın ayrılması halinde Honda ile de anılıyor.

Lecuona'nın MotoGP'ye gitmesi ve Rinaldi'nin Honda WSBK koltuğuna geçmesi halinde; seriden ayrılması beklenen Loris Baz, en az bir yıl daha burada kalma fırsatı yakalayabilir.

Baz bu yıl Bonovo BMW ile yarışmıştı fakat Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW fabrika takımına geçmesiyle, Scott Redding de Bonovo BMW'ye geçmeye hazırlanıyor.

Redding'in Kawasaki'de Rea'nın yerini alabileceği konuşuluyordu ancak Japon üretici bunun yerine Bassani ile anlaşarak, genç bir isme odaklanmayı seçti.

Diğer tarafta, Philipp Oettl'ın MIE Honda takımına geçme ihtimali olduğu belirtilirken, kendisinden boşalan Go Eleven Ducati koltuğuna Andrea Iannone geçecek.

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SBK Magny Cours: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak podyumda

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