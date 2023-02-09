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Kawasaki, Rea ve Lowes'un yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Kawasaki, 2023 ZX-10RR'nin örtüsünü resmen kaldırdı ve Jonathan Rea ile şampiyonluk savaşı vermeyi umduğu yeni motosikleti tanıttı.

Lorenza D'Adderio
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Çeviren:
Ezel Tan
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Kawasaki, Rea ve Lowes'un yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
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Kış testleri sona erdi ve artık yeni sezonun Şubat sonunda başlayacağı Avustralya'ya gitme vakti geliyor. Kawasaki bugün itibariyle 2023 yılında Ducati ve Yamaha'yı geçerek şampiyon olmayı hedeflediği yeni motosikleti tanıttı.

Kawasaki, marka tarihinde ilk kez SBK ve MXGP takımlarını internet üzerinden yayınladığı bir video ile tanıttı.

Bunu yaparken, Jonathan Rea ve Alex Lowes'un yeni sezonda kullanacağı ZX-10RR'ın örtüsü de kaldırıldı. İkili bu sezon yeniden takım arkadaşı olacak ve çok sayıda veri toplayıp, motosiklette "iyi hissetikleri" Portimao testinin ardından yeni sezona umutla başlıyorlar.

Dış görünüşe bakıldığında, klasik Kawasaki yeşili göze çarpıyor. Buna beyaz ve siyah eşlik ediyor. Özellikle siyah, motosikletin ve yarış tulumlarının büyük bir kısmında kullanılmış durumda.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
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Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
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Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
3/7

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
4/7

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
5/7

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK, Romain Febvre, Kawasaki Racing Team MXGP, Mitch Evans, Kawasaki Racing Team MXGP
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK, Romain Febvre, Kawasaki Racing Team MXGP, Mitch Evans, Kawasaki Racing Team MXGP
6/7

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Mitch Evans, Kawasaki Racing Team MXGP, Romain Febvre, Kawasaki Racing Team MXGP
Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Mitch Evans, Kawasaki Racing Team MXGP, Romain Febvre, Kawasaki Racing Team MXGP
7/7

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Kaplamanın altında da çok fazla iş yapıldı. Japon üretici, daha fazla performans bulabilmek adına motora odaklandı. Testlerdeki ilk izlenimler her iki sürücü için de iyiydi fakat gerçek cevapları sezon başladığında alacaklar. 

Jonathan Rea, lansmanda yaptığı açıklamada hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Rea, "Bu yeni sezon için gerçekten heyecanlıyım."

"Gerçekten sağlam bir sezon geçirdik. Phillip Island'a gidip, yıla daha normal bir hisle başlayacağım için de heyecanlıyım."

"Pist dışında çok iyi hazırlandığımı hissediyorum. Kış testleri sırasında epey geliştik, ki bu çok motive edici."

"Etrafımızda yeni insanların olması güzel ve bu da farklı bir atmosfer getiriyor."

"Başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Hem hissiyatı hem de sonuçlarımızı geliştirmek için çok çalışıyoruz. Umarım birincilik ve dünya şampiyonluğu için mücadele edebiliriz." dedi.

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