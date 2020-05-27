Kawasaki, Alex Lowes'un Superbike anlaşmasını uzattı

Kawasaki, 2019 sezonunun ardından Leon Haslam ile yollarını ayırmış ve beş kes Superbike şampiyonu Jonathan Rea'nın yanına Yamaha sürücüsü Lowes'ü getirmişti.

Bu yıl sadece Philip Island yarışı gerçekleştirildi ve Lowes, hafta sonu boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Hatta hafta sonunun son yarışında takım arkadaşı Rea'yı mağlup etmeyi bile başardı.

2020 sezonunu yeni Ducati sürücüsü Scott Redding'in 14 puan önünde ilk sırada götürüyor.

Şimdi en az 2021 sonuna kadar takımla yarışmaya devam edeceği doğrulanmış oldu.

Lowes, "2021 için Kawasaki ile birlikte yarışacak olma harika. Takıma ve ZX-10RR'ye adapte olmaya devam edebilirim."

"Takıma katıldığımdan beri, sürüşümü bir adım daha öteye taşımak için belli bir fırsatım olduğunu hissettim. Johnny ile takım arkadaşı olarak kendisinde çok şey öğrenebileceğimi hissediyorum ve takımdaki atmosfer harika."

"Dünyadaki mevcut durum kimse için mükemmel değil ama Kawasaki'de gerçekten olumlu hissediyorum. Takım geleceğe odaklanıyor. Bu yıl yarışların geri kalanına katılamadan önce 2021 için kontrat imzalamak güzel oldu." dedi.

Takım arkadaşı Rea ise henüz 2020'nin ötesinde Kawasaki ile yeni bir anlaşma imzalamasa da, 2015'te başlayan ilişkilerini uzun vadeli olarak uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kawasaki takım yöneticisi Guim Roda, Rea'nın yanında Lowes'e sahip olmanın takım için "iyi bir kombinasyon" olduğunu söyledi.

Şu anda 2021 için kontratı bulunan diğer isimler Yamaha sürücüsü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ile Ducati sürücüsü Scott Redding.