Kawasaki, 2020 Superbike motosikletini tanıttı
Kawasaki, Barcelona'da gerçekleştirilen etkinlikte 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda kullanacağı yeni motosikletini tanıttı
Siyahın baskın renk olarak yer aldığı Kawasaki ZX-10RR motosikletinde daha fazla yeşil yer alacak.
Kawasaki ve lider sürücüsü Jonathan Rea, son 5 senedir şampiyon olmalarının ardından 2020'de de aynı sonucu hedefliyor.
Rea, geçen senenin ilk yarısında Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın yoğun baskısı altında kalsa da, mükemmele yakın performansın ardından son 19 yarışın 14'ünü kazanıp kalan 5'inde 2. olarak şampiyon olmayı başarmıştı.
Kawasaki'de Rea'nın yeni takım arkadaşı geçen sene Yamaha'da mücadele eden Alex Lowes olacak.
Lowes, geçen sene kariyerindeki ilk zaferini kazanmış ve sezon sonunda 3. olarak en iyi sezonunu geçirmişti.
Jonathan Rea, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team
Fotoğraf: Kawasaki Racing Team
Alex Lowes, Kawasaki Racing Team
Fotoğraf: Kawasaki Racing Team
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
Fotoğraf: Kawasaki Racing Team
Kawasaki ZX 10-RR 2020 renk düzeni
Fotoğraf: Kawasaki Racing Team
Kawasaki ZX 10-RR 2020 renk düzeni
Fotoğraf: Kawasaki Racing Team
Bu Haber Hakkında
|Seri
|SUPERBIKE
|Pilotlar
|Alex Lowes , Jonathan Rea
|Takımlar
|Kawasaki Racing Team
|Editör
|David Gruz
Kawasaki, 2020 Superbike motosikletini tanıttı
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