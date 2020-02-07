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Kawasaki, 2020 Superbike motosikletini tanıttı

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Kawasaki, 2020 Superbike motosikletini tanıttı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
7 Şub 2020 06:05

Kawasaki, Barcelona'da gerçekleştirilen etkinlikte 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda kullanacağı yeni motosikletini tanıttı

Siyahın baskın renk olarak yer aldığı Kawasaki ZX-10RR motosikletinde daha fazla yeşil yer alacak.

Kawasaki ve lider sürücüsü Jonathan Rea, son 5 senedir şampiyon olmalarının ardından 2020'de de aynı sonucu hedefliyor.

Rea, geçen senenin ilk yarısında Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın yoğun baskısı altında kalsa da, mükemmele yakın performansın ardından son 19 yarışın 14'ünü kazanıp kalan 5'inde 2. olarak şampiyon olmayı başarmıştı.

Kawasaki'de Rea'nın yeni takım arkadaşı geçen sene Yamaha'da mücadele eden Alex Lowes olacak.

Lowes, geçen sene kariyerindeki ilk zaferini kazanmış ve sezon sonunda 3. olarak en iyi sezonunu geçirmişti.

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Liste

Jonathan Rea, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team
1/5

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team
2/5

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
3/5

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Kawasaki ZX 10-RR 2020 renk düzeni

Kawasaki ZX 10-RR 2020 renk düzeni
4/5

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

Kawasaki ZX 10-RR 2020 renk düzeni

Kawasaki ZX 10-RR 2020 renk düzeni
5/5

Fotoğraf: Kawasaki Racing Team

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Seri SUPERBIKE
Pilotlar Alex Lowes , Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing Team
Editör David Gruz

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