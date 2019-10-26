Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu
Dünya Superbike sezonunun son yarışını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 5. oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea, ilk turlarda liderliğini korumayı başardı.
Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, uzun start düzlüğünde Rea'yı zorlamaya başladı ve rakibini geride bıraktı. Ancak daha sonra Rea, yerini geri almayı başardı ve giderek farkı açtı.
Ducati sürücüleri Bautista ve Chaz Davies'in ikincilik mücadelesi vermesini fırsat bilen Rea, farkı giderek açarak sezonun son yarışını kazanmayı başardı.
Davies ikinci olmayı başarırken, podyumu tamamlayan isim Bautista oldu.
Yamaha'dan Alex Lowes 4. olurken, yarışa 12. sıradan başlayan ve son turda iki sıra kazanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 5. olmayı başardı. Ayrıca Toprak'ın takımı Puccetti Kawasaki, bağımsız takımlar şampiyonu olmayı başardı.
Eugene Laverty de Toprak gibi son turda kazandığı sıralarla beraber 6. olurken, Michael van der Mark 7., Loris Baz 8., Leon Haslam 9. oldu.
İlk 10'u tamamlayan isim Sandro Cortese oldu.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Ara
|Puan
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|-
|25
|2
|Chaz Davies
|Ducati
|02.978
|02.978
|20
|3
|Alvaro Bautista
|Ducati
|03.100
|00.122
|16
|4
|Alex Lowes
|Yamaha
|12.473
|09.373
|13
|5
|Toprak Razgatlıoğlu
|Kawasaki
|14.346
|01.873
|11
|6
|Eugene Laverty
|Ducati
|15.109
|00.763
|10
|7
|Michael vanderMark
|Yamaha
|15.625
|00.516
|9
|8
|Loris Baz
|Yamaha
|16.020
|00.395
|8
|9
|Leon Haslam
|Kawasaki
|17.854
|01.834
|7
|10
|Sandro Cortese
|Yamaha
|18.332
|00.478
|6
|11
|Leandro Mercado
|Kawasaki
|22.254
|03.922
|5
|12
|Tom Sykes
|BMW
|22.387
|00.133
|4
|13
|Jordi Torres
|Kawasaki
|28.179
|05.792
|3
|14
|Markus Reiterberger
|BMW
|29.487
|01.308
|2
|15
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|32.586
|03.099
|1
|16
|Leon Camier
|Honda
|35.726
|03.140
|17
|Marco Melandri
|Yamaha
|40.549
|04.823
|18
|Ryuichi Kiyonari
|Honda
|44.844
|04.295
|Dominic Schmitter
|Yamaha
|Alessandro Del Bianco
|Honda
|Tüm sonuçları görüntüle
Önceki haber
Katar WSBK: Rea kazandı, Toprak başlayamadı
Sonraki haber
Barcelona, 2020'de Superbike'a ev sahipliği yapacak
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Losail
|Alt-etkinlik
|SBK Yarış 2
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
|Editör
|Cem Özel
Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|SSP300 FP1
|
Per 24 Eki
Per 24 Eki
|
08:15
15:15
|
|SSP FP1
|
Per 24 Eki
Per 24 Eki
|
09:00
16:00
|
|SBK FP1
|
Per 24 Eki
Per 24 Eki
|
10:00
17:00
|
|SBK FP2
|
Per 24 Eki
Per 24 Eki
|
13:00
20:00
|
|SBK FP3
|
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
|
08:00
15:00
|
|SBK SP
|
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
|
10:30
17:30
|
|SBK Yarış 1
|
Cum 25 Eki
Cum 25 Eki
|
13:00
20:00
|
|SBK SP Yarış
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
09:00
16:00
|
|SSP300 Yarış
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
10:15
17:15
|
|SSP Yarış
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
11:15
18:15
|
|SBK Yarış 2
|
Cmt 26 Eki
Cmt 26 Eki
|
13:00
20:00
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan