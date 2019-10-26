Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea, ilk turlarda liderliğini korumayı başardı.

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, uzun start düzlüğünde Rea'yı zorlamaya başladı ve rakibini geride bıraktı. Ancak daha sonra Rea, yerini geri almayı başardı ve giderek farkı açtı.

Ducati sürücüleri Bautista ve Chaz Davies'in ikincilik mücadelesi vermesini fırsat bilen Rea, farkı giderek açarak sezonun son yarışını kazanmayı başardı.

Davies ikinci olmayı başarırken, podyumu tamamlayan isim Bautista oldu.

Yamaha'dan Alex Lowes 4. olurken, yarışa 12. sıradan başlayan ve son turda iki sıra kazanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 5. olmayı başardı. Ayrıca Toprak'ın takımı Puccetti Kawasaki, bağımsız takımlar şampiyonu olmayı başardı.

Eugene Laverty de Toprak gibi son turda kazandığı sıralarla beraber 6. olurken, Michael van der Mark 7., Loris Baz 8., Leon Haslam 9. oldu.

İlk 10'u tamamlayan isim Sandro Cortese oldu.

Yarış sonucu: