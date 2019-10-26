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World SUPERBIKE / Losail / Yarış raporu

Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu

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Katar WSBK: Sezonun son yarışını Rea kazandı, Toprak 5. oldu
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 17:47

Dünya Superbike sezonunun son yarışını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 5. oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea, ilk turlarda liderliğini korumayı başardı.

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, uzun start düzlüğünde Rea'yı zorlamaya başladı ve rakibini geride bıraktı. Ancak daha sonra Rea, yerini geri almayı başardı ve giderek farkı açtı.

Ducati sürücüleri Bautista ve Chaz Davies'in ikincilik mücadelesi vermesini fırsat bilen Rea, farkı giderek açarak sezonun son yarışını kazanmayı başardı.

Davies ikinci olmayı başarırken, podyumu tamamlayan isim Bautista oldu.

Yamaha'dan Alex Lowes 4. olurken, yarışa 12. sıradan başlayan ve son turda iki sıra kazanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 5. olmayı başardı. Ayrıca Toprak'ın takımı Puccetti Kawasaki, bağımsız takımlar şampiyonu olmayı başardı.

Eugene Laverty de Toprak gibi son turda kazandığı sıralarla beraber 6. olurken, Michael van der Mark 7., Loris Baz 8., Leon Haslam 9. oldu.

İlk 10'u tamamlayan isim Sandro Cortese oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Ara Puan
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki -   25
2 United Kingdom Chaz Davies Ducati 02.978 02.978 20
3 Spain Alvaro Bautista Ducati 03.100 00.122 16
4 United Kingdom Alex Lowes Yamaha 12.473 09.373 13
5 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Kawasaki 14.346 01.873 11
6 Ireland Eugene Laverty Ducati 15.109 00.763 10
7 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 15.625 00.516 9
8 France Loris Baz Yamaha 16.020 00.395 8
9 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 17.854 01.834 7
10 Germany Sandro Cortese Yamaha 18.332 00.478 6
11 Argentina Leandro Mercado Kawasaki 22.254 03.922 5
12 United Kingdom Tom Sykes BMW 22.387 00.133 4
13 Spain Jordi Torres Kawasaki 28.179 05.792 3
14 Germany Markus Reiterberger BMW 29.487 01.308 2
15 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 32.586 03.099 1
16 United Kingdom Leon Camier Honda 35.726 03.140  
17 Italy Marco Melandri Yamaha 40.549 04.823  
18 Japan Ryuichi Kiyonari Honda 44.844 04.295  
  Switzerland Dominic Schmitter Yamaha      
  Italy Alessandro Del Bianco Honda      
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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Losail
Alt-etkinlik SBK Yarış 2
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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