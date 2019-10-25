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World SUPERBIKE / Losail / Yarış raporu

Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu

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Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu
Ekleyen:
, Editör
25 Eki 2019 17:43

Dünya Superbike’ın son ayağı olan Katar’daki ilk yarışı Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 11. oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea iyi bir startla liderliğini korumayı başardı. Toprak ise 10. sıradan 7. sıraya yükseldi.

İkinci turun ilk virajında Leon Haslam ile temas eden Tom Sykes düştü ve yarış dışı kaldı. Toprak bu olaydan faydalanarak Haslam’ı da geçti ve 5. sıraya yükseldi.

Ancak birkaç tur sonra Alvaro Bautista, Toprak’ı geride bırakarak beşinci sıraya çıktı.

Son 12 tura girilirken 4. sırada yer alan Sandro Cortese motosikletinin kontrolünü kaybedip düştü ve yarış dışı kaldı.

Yarış boyunca rakiplerinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Kawasaki sürücüsü Rea, yarışı kazanmayı başardı.

Yarışa 12. sıradan başlayan Ducati sürücüsü Chaz Davies, Yamaha'dan Alex Lowes'ü geçip ikinci olurken, podyumu Lowes tamamladı.

Bautista 4. sırada yarışı tamamlarken, Haslam 5., Michael van der Mark 6., Loris Baz 7. oldu.

BMW'den Markus Reiterberger 8. olurken, Eugene Laverty 9., Leon Camier 10. oldu.

Son turlarda gerileyen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 11. olabildi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 17 33'34.518     25
2 United Kingdom Chaz Davies Ducati 17 33'37.250 02.732 02.732 20
3 United Kingdom Alex Lowes Yamaha 17 33'39.941 05.423 02.691 16
4 Spain Alvaro Bautista Ducati 17 33'42.561 08.043 02.620 13
5 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 17 33'52.238 17.720 09.677 11
6 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 17 33'52.256 17.738 00.018 10
7 France Loris Baz Yamaha 17 33'52.694 18.176 00.438 9
8 Germany Markus Reiterberger BMW 17 33'54.997 20.479 02.303 8
9 Ireland Eugene Laverty Ducati 17 33'59.018 24.500 04.021 7
10 United Kingdom Leon Camier Honda 17 34'03.838 29.320 04.820 6
11 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Kawasaki 17 34'07.684 33.166 03.846 5
12 Italy Marco Melandri Yamaha 17 34'09.191 34.673 01.507 4
13 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 34'17.179 42.661 07.988 3
14 Japan Ryuichi Kiyonari Honda 17 34'24.538 50.020 07.359 2
15 Italy Alessandro Del Bianco Honda 17 34'29.003 54.485 04.465 1
16 Switzerland Dominic Schmitter Yamaha 17 34'43.100 01'08.582 14.097  
  Argentina Leandro Mercado Kawasaki 6 11 laps      
  Germany Sandro Cortese Yamaha 5 12 laps      
  United Kingdom Tom Sykes BMW 1 16 laps      
  Spain Jordi Torres Kawasaki 0        
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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Losail
Alt-etkinlik SBK Yarış 1
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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