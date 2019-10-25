Katar WSBK: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak 11. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea iyi bir startla liderliğini korumayı başardı. Toprak ise 10. sıradan 7. sıraya yükseldi.

İkinci turun ilk virajında Leon Haslam ile temas eden Tom Sykes düştü ve yarış dışı kaldı. Toprak bu olaydan faydalanarak Haslam’ı da geçti ve 5. sıraya yükseldi.

Ancak birkaç tur sonra Alvaro Bautista, Toprak’ı geride bırakarak beşinci sıraya çıktı.

Son 12 tura girilirken 4. sırada yer alan Sandro Cortese motosikletinin kontrolünü kaybedip düştü ve yarış dışı kaldı.

Yarış boyunca rakiplerinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Kawasaki sürücüsü Rea, yarışı kazanmayı başardı.

Yarışa 12. sıradan başlayan Ducati sürücüsü Chaz Davies, Yamaha'dan Alex Lowes'ü geçip ikinci olurken, podyumu Lowes tamamladı.

Bautista 4. sırada yarışı tamamlarken, Haslam 5., Michael van der Mark 6., Loris Baz 7. oldu.

BMW'den Markus Reiterberger 8. olurken, Eugene Laverty 9., Leon Camier 10. oldu.

Son turlarda gerileyen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 11. olabildi.

Yarış sonucu: