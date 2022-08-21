Katalonya testinde kaza yapan Toprak'ın koluna dikiş atıldı
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya testinde büyük bir kaza yaptı ve götürüldüğü hastanede koluna dikiş atıldı.
Son yarışlarda formunu bulan üst üste aldığı güçlü sonuçlarla şampiyonluk mücadelesine dahil olan Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu WSBK testi için Katalonya'daydı.
Temsilcimiz, bugünkü seansta beşinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. İlk gelen bilgilere göre Toprak, motosikletinin arkasının kontrolünü kaybetti ve fırlayarak dirseğinin üzerine düştü.
Darbe oldukça sertti ve sol dirseğinde açılma yaşandı. Bunun üzerine Toprak, 20 dakika uzaklıktaki bir hastaneye götürüldü. Burada kendisine kontroller yapıldı ve neyse ki herhangi bir kırığa rastlanmadı.
Fakat sol kolunda ciddi bir açılma olduğu için, bu bölgeye dikiş atılması gerekti.
Doktorlar o bölgeye toplamda altı dikiş attılar ve Toprak kısa bir süre sonra padoka geri döndü.
Speedweek'e konuşan Toprak, "Vites değiştirirken aniden kayma yaşadım ve motosikletin üzerinden fırladım."
"İyi olduğum için şanslıyım. Uzun zaman sonra ilk kez böyle bir şey yaşadım. Neden olduğunu tam olarak bilmiyorum, belki de benim hatamdı. İlk önce verilere bakmamız gerekiyor."
"2020'de burada yine kötü bir kaza yapmıştım, şimdi aynı hastaneden geliyorum. Yaraya altı dikiş atıldı fakat onun dışında iyiyim. Şu anda ağrım yok ama serum verildi."
"Gece nasıl olacağımı göreceğiz. Hareket edebiliyorum, sadece dikişler beni biraz engelliyor."
"Devam etmeye hazırım ama bunu bugün yapamayacağım."
"Bir hafta sonra iyi olacağımı düşünüyorum." dedi.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon 11 Eylül'de yapılacak Magny Corus yarışıyla devam edecek. Toprak'ın o zamana kadar iyileşmesi bekleniyor.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Sandro Cortese
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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