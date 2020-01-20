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World SUPERBIKE / Son dakika

Jerez'de Camier'ın yerini Cortese alacak

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Jerez'de Camier'ın yerini Cortese alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Oca 2020 07:15

Sandro Cortese, bu hafta Jerez'de yapılacak olan Dünya Superbike testinde sakat Leon Camier'ın yerine piste çıkacak.

Bu yıl Barni Ducati ile yarışacak olan Camier, Aragon'daki testte omzundan yaralanmıştı ve Jerez'de yapılan son testi de kaçırmak zorunda kalmıştı.

Aralık ayının son haftasında ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

Barni takımı, 2020'de GRT Yamaha'da yarışmayacağı açıklanan Cortese'in, çarşamba günü başlayacak olan iki günlük Jerez testinde Camier'ın yerini alacağını açıkladı.

26-27 Ocak'ta Portimao'da ikinci bir test daha yapılacak ve henüz bir karar alınmamasına rağmen Cortese, bu testte de Camier'ın yerini alabilir.

Barni Racing patronu Marco Barnabo, “Sezonun bu noktasında önceliğimiz, Avustralya'ya iyi performanslı bir motosikletle ulaşmak ve bunun için çalışmak."

"Bu yüzden Ducati Panigale V4 R'yi şu anda serbest olan Cortese gibi hızlı ve deneyimli bir sürücüye verme kararı aldık. Eminim Jerez'deki iki gün boyunca Sandro bize iyi bilgiler verebilir."

“Portimao'da ne yapacağımıza sadece İspanya'daki iki günün sonunda karar vereceğiz. Önceliğimiz kesinlikle Camier ile sürüş yapmak ve beklenenden daha hızlı iyileşiyor."

"Leon, Portimao'daki testlere katılmak istiyor. Ancak kendimizi kaptırmamalıyız ve hem faydalarını hem de olası riskleri dikkatle değerlendirmeliyiz." dedi.

Portimao testinin ardından 24-25 Şubat'ta Philip Island'da son bir test daha yapılacak ve 28 Şubat-1  Mart'ta da sezon başlayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Leon Camier , Sandro Cortese
Takımlar Barni Racing Team
Editör Jamie Klein

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