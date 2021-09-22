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World Superbike / Jerez Haberler

Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Loris Baz, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Jerez yarışında Go Eleven Ducati takımında sakatlanan Chaz Davies'in yerine Dünya Superbike Şampiyonası'na geri dönecek.

Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Barselona Superpole yarışında kaza yapan ve o günkü final yarışını kaçıran Davies'in iki kaburgasında kırık olduğu anlaşılmıştı.

Go-Eleven Ducati, Britanyalı sürücünün bu hafta sonu yapılacak Jerez yarışında yer alamayacağını doğrularken, takım kendisinden boşalan yere, son WSBK yarışına 2020 Estoril'de çıkan Loris Baz geçecek.

Ten Kate Yamaha'nın seriden çekilmesiyle koltuksuz kalan Baz, şu anda MotoAmerica'da yarışıyor ve Warhorse SBK takımının Ducati'lerinden birini sürerken, sezonu dördüncü götürüyor.

Baz, "Öncelikle Chaz'e hızlı bir şekilde iyileşme süreci diliyorum. Bir sürücünün yaralanması asla hoş bir şey değildir ve umarım yakında motosiklete geri döner."

"Verilen fırsat için Team Go Eleven'a ve ayrıca Ducati ile Amerika'daki takımıma, sonraki WorldSBK yarışlarına katılabilmem için Avrupa'ya dönmeme izin verdikleri için teşekkür ediyorum."

"Bu, son dakikada yapılmış bir anlaşmaydı ve hâlâ uçağa binebilmek için her şeyi düzenlemem gerekiyor ancak gerçekten sevdiğim bir pist olan Jerez'de olmak ve Ducati V4 R'nin Superbike versiyonunu sürmek için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve her zamanki gibi yüzde 100'ümü vereceğim!" dedi.

Baz, daha önce kullandığı 76 numarayı  Jerez'de kullanamayacak çünkü bu numara şu anda Barni Ducati sürücüsü Samuele Cavalieri tarafından kullanılıyor. Baz, bundan ötürü 11 numara ile yarışacak.

 

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Sykes, Barselona'daki kazada "ağır beyin sarsıntısı" geçirdi

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