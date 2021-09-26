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World Superbike / Jerez Haberler

Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez'de yapılan ayağında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yarışı kazandı ve şampiyonadaki rakibi Jonathan Rea ile arayı 20 puana çıkardı.

Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!

Toprak, yarış startı ile beraber iyi bir çıkış aldı ve ilk viraja doğru gelirken, şampiyonadaki rakibi Kawasaki Racing Team pilotu Jonathan Rea'nın önünde kaldı. Rea her ne kadar ilk turda altıncı virajda Toprak ile mücadele etse de temsilcimiz önde kalmayı başardı ve arayı açtı. 

Her ne kadar Toprak liderliği koruyup kısa bir süre boyunca arayı açmış olsa da, Aruba.it Racing – Ducati sürücüleri Rinaldi ve Scott Redding ilerleyen turlarda Toprak ile farkı kapatmaya başladılar. Altıncı turda Rinaldi, dışarı taşarak Redding'in yaklaşmasına izin verdi ve 13. virajda ikinciliğini kaybetti.

Redding daha sonrasında Toprak ile olan farkı kapattı ve 17. turda Toprak'ı geride bırakmayı başarsa da temsilcimiz, bir tur sonra 13. virajda Redding'i geçerek yeniden liderliği aldı. Redding, son iki turda baskı kursa da milli sporcumuz liderliği korudu ve galibiyeti aldı. 

Bautista, Redding'in arkasında üçüncü olurken, Andrea Locatelli dördüncü olan isim oldu. Toprak'ın şampiyonadaki rakibi Jonathan Rea ise beşinci sırada finiş gördü.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 20 33'49.883     25
2 United Kingdom Scott Redding 20 33'49.996 0.113 0.113 20
3 Spain Alvaro Bautista 20 33'54.130 4.247 4.134 16
4 Italy Andrea Locatelli 20 33'55.055 5.172 0.925 13
5 United Kingdom Jonathan Rea 20 33'56.222 6.339 1.167 11
6 Italy Axel Bassani 20 33'57.663 7.780 1.441 10
7 Italy Michael Ruben Rinaldi 20 34'00.918 11.035 3.255 9
8 Netherlands Michael vanderMark 20 34'01.876 11.993 0.958 8
9 France Loris Baz 20 34'02.194 12.311 0.318 7
10 United States Garrett Gerloff 20 34'06.534 16.651 4.340 6
11 Ireland Eugene Laverty 20 34'17.107 27.224 10.573 5
12 United Kingdom Leon Haslam 20 34'17.149 27.266 0.042 4
13 Germany Jonas Folger 20 34'17.596 27.713 0.447 3
14 Italy Samuele Cavalieri 20 34'23.321 33.438 5.725 2
15 Argentina Leandro Mercado 20 34'36.824 46.941 13.503 1
16 Germany Marvin Fritz 20 34'37.191 47.308 0.367  
17 Italy Andrea Mantovani 20 34'44.553 54.670 7.362  
18 Australia Lachlan Epis 17 3 laps      
  Belgium Loris Cresson 4 16 laps      
  Japan Kohta Nozane 3 17 laps      
  France Christophe Ponsson 0        
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