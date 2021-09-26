Jerez WSBK: Toprak kazandı, şampiyonada Rea ile farkı 20'ye çıkardı!

Toprak, yarış startı ile beraber iyi bir çıkış aldı ve ilk viraja doğru gelirken, şampiyonadaki rakibi Kawasaki Racing Team pilotu Jonathan Rea'nın önünde kaldı. Rea her ne kadar ilk turda altıncı virajda Toprak ile mücadele etse de temsilcimiz önde kalmayı başardı ve arayı açtı.

Her ne kadar Toprak liderliği koruyup kısa bir süre boyunca arayı açmış olsa da, Aruba.it Racing – Ducati sürücüleri Rinaldi ve Scott Redding ilerleyen turlarda Toprak ile farkı kapatmaya başladılar. Altıncı turda Rinaldi, dışarı taşarak Redding'in yaklaşmasına izin verdi ve 13. virajda ikinciliğini kaybetti.

Redding daha sonrasında Toprak ile olan farkı kapattı ve 17. turda Toprak'ı geride bırakmayı başarsa da temsilcimiz, bir tur sonra 13. virajda Redding'i geçerek yeniden liderliği aldı. Redding, son iki turda baskı kursa da milli sporcumuz liderliği korudu ve galibiyeti aldı.

Bautista, Redding'in arkasında üçüncü olurken, Andrea Locatelli dördüncü olan isim oldu. Toprak'ın şampiyonadaki rakibi Jonathan Rea ise beşinci sırada finiş gördü.