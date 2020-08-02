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World Superbike / Jerez / Yarış raporu

Jerez WSBK: Super Pole yarışını Rea kazandı, Toprak yolda kaldı

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Jerez WSBK: Super Pole yarışını Rea kazandı, Toprak yolda kaldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Ağu 2020 09:31

Jerez'de gerçekleştirilen Super Pole yarışını Kawasaki sürücüsü Jonahtan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sorun yaşayarak yarışa veda etti.

Superbike'ta heyecan, pazar günü sabah yapılan Super Pole yarışıyla devam etti.

Yarışa Scott Redding ilk sıradan başladı ancak Jonathan Rea harika bir start alarak ilk virajı lider döndü.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla önce üçüncülüğe, sonra da ikinciliğe çıktı.

Rea, turlar ilerledikçe farkı biraz açmaya başladı ve Redding de temsilcimiz Toprak'ı zorladı.

Arka düzlükte ilerlerken Toprak bir anda yavaşlamaya başladı ve gerilere düştü.

Sonrasında da yavaş şekilde garaja gelerek yarışı bıraktı.

Toprak bitime sadece dört tur kala yaşadığı bu sorun nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Rea kalan turlarda temposunu koruyarak zafere ulaştı.

Redding son bölümde Rea'ye yaklaşsa da ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark ise üçüncü oldu.

Loris Baz güçlü performansını devam ettirip dördüncü olurken, Chaz Davies beşinci ve Tom Sykes altıncı oldu.

Alex Lowes, Garrett Gerloff, Leon Haslam ve Alvaro Bautista ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Jerez'deki ikinci yarış TSİ 15:00'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 16'43.589    
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 16'44.111 0.522 0.522
3 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 10 16'46.290 2.701 2.179
4 France Loris Baz Yamaha 10 16'48.393 4.804 2.103
5 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 16'50.060 6.471 1.667
6 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 16'52.150 8.561 2.090
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 16'55.540 11.951 3.390
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 16'57.711 14.122 2.171
9 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 16'57.874 14.285 0.163
10 Spain Alvaro Bautista Honda 10 16'58.143 14.554 0.269
11 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 16'59.926 16.337 1.783
12 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 17'00.857 17.268 0.931
13 Ireland Eugene Laverty BMW 10 17'01.560 17.971 0.703
14 Germany Sandro Cortese Kawasaki 10 17'02.330 18.741 0.770
15 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 10 17'02.375 18.786 0.045
16 Italy Federico Caricasulo Yamaha 10 17'03.491 19.902 1.116
17 Argentina Leandro Mercado Ducati 10 17'03.620 20.031 0.129
18 Italy Marco Melandri Ducati 10 17'09.408 25.819 5.788
19 France Christophe Ponsson Aprilia 10 17'09.808 26.219 0.400
20 Italy Lorenzo Gabellini Honda 10 17'20.157 36.568 10.349
21 France Sylvain Barrier Ducati 10 17'20.163 36.574 0.006
22 Japan Takumi Takahashi Honda 10 17'20.481 36.892 0.318
  Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 6 4 Laps    
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WSBK Jerez 1. yarış: Redding ilk zaferini kazandı, Toprak 3. oldu!

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WSBK Jerez 1. yarış: Redding ilk zaferini kazandı, Toprak 3. oldu!
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Jerez
Alt-etkinlik SBK SP Yarış
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Lewis Duncan

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