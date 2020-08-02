Jerez WSBK: Super Pole yarışını Rea kazandı, Toprak yolda kaldı

Superbike'ta heyecan, pazar günü sabah yapılan Super Pole yarışıyla devam etti.

Yarışa Scott Redding ilk sıradan başladı ancak Jonathan Rea harika bir start alarak ilk virajı lider döndü.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla önce üçüncülüğe, sonra da ikinciliğe çıktı.

Rea, turlar ilerledikçe farkı biraz açmaya başladı ve Redding de temsilcimiz Toprak'ı zorladı.

Arka düzlükte ilerlerken Toprak bir anda yavaşlamaya başladı ve gerilere düştü.

Sonrasında da yavaş şekilde garaja gelerek yarışı bıraktı.

Toprak bitime sadece dört tur kala yaşadığı bu sorun nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Rea kalan turlarda temposunu koruyarak zafere ulaştı.

Redding son bölümde Rea'ye yaklaşsa da ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark ise üçüncü oldu.

Loris Baz güçlü performansını devam ettirip dördüncü olurken, Chaz Davies beşinci ve Tom Sykes altıncı oldu.

Alex Lowes, Garrett Gerloff, Leon Haslam ve Alvaro Bautista ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Jerez'deki ikinci yarış TSİ 15:00'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Yarış sonucu: