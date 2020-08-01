Jerez WSBK: Redding ilk kez pole'de, Toprak 5.

25 dakikalık seansın başında yarış lastikleriyle 1:39.208 yapan Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu, kontrolü elinde tuttu ve diğerlerinden yaklaşık yarım saniye farkla önde lider durumda yer aldı.

Daha sonra tur zamanları iyileşmeye başladı ve önce Toprak'ın Yamaha'daki takım arkadaşı Michael van der Mark, ardından Rea farkı kapattılar.

Son 5 dakika kala tur zamanları hızlanmaya başladı. Honda'dan Leon Haslam, sıralamala lastikleriyle 3. sıraya kadar yükseldi. Kısa süre sonra yine sıralama lastikleriyle BMW sürücüsü Tom Sykes 1:38.776 yaparak liderliğe yükseldi.

Son dakikalarda dereceler iyileşmeye devam etti. Son Britanya Superbike şampiyonu Ducati sürücüsü Redding, 1:38.776 ile ilk sıraya yükseldi. Rea, sıralama lastikleriyle en hızlı sektörlerle gelse de sonunda 0.034 sn geride kaldı. Böylece Redding, Dünya Superbike'taki ilk pole pozisyonunu elde etmiş oldu. İlk çizgide Redding, Rea ve Sykes tamamlayacaklar.

Razgatlıoğlu'nun sıralama lastikleriyle derecesi trafikte kötü geldi. Yamaha sürücüleri 4 ve 5. sıraları elde ettiler. Onların yanında Loris Baz yer alacak.

Jerez'deki Superbike yarışları bugün ve yarın 15:00'da başlayacak.

Sıralama sonucu