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World Superbike / Jerez / Sıralama turları raporu

Jerez WSBK: Redding ilk kez pole'de, Toprak 5.

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Jerez WSBK: Redding ilk kez pole'de, Toprak 5.
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
1 Ağu 2020 10:27

Ducati sürücüsü Scott Redding, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın 0.034 sn önünde Superbike'daki ilk pole pozisyonunu kazanırken, şampiyona lideri Alex Lowes düşerek 14. sırada kaldı.

25 dakikalık seansın başında yarış lastikleriyle 1:39.208 yapan Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu, kontrolü elinde tuttu ve diğerlerinden yaklaşık yarım saniye farkla önde lider durumda yer aldı.

Daha sonra tur zamanları iyileşmeye başladı ve önce Toprak'ın Yamaha'daki takım arkadaşı Michael van der Mark, ardından Rea farkı kapattılar.

Son 5 dakika kala tur zamanları hızlanmaya başladı. Honda'dan Leon Haslam, sıralamala lastikleriyle 3. sıraya kadar yükseldi. Kısa süre sonra yine sıralama lastikleriyle BMW sürücüsü Tom Sykes 1:38.776 yaparak liderliğe yükseldi.

Son dakikalarda dereceler iyileşmeye devam etti. Son Britanya Superbike şampiyonu Ducati sürücüsü Redding, 1:38.776 ile ilk sıraya yükseldi. Rea, sıralama lastikleriyle en hızlı sektörlerle gelse de sonunda 0.034 sn geride kaldı. Böylece Redding, Dünya Superbike'taki ilk pole pozisyonunu elde etmiş oldu. İlk çizgide Redding, Rea ve Sykes tamamlayacaklar.

Razgatlıoğlu'nun sıralama lastikleriyle derecesi trafikte kötü geldi. Yamaha sürücüleri 4 ve 5. sıraları elde ettiler. Onların yanında Loris Baz yer alacak.

Jerez'deki Superbike yarışları bugün ve yarın 15:00'da başlayacak.

Sıralama sonucu

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'38.736  
2 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'38.770 0.034
3 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'38.776 0.040
4 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 1'38.998 0.262
5 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'39.208 0.472
6 76 France Loris Baz Yamaha 1'39.214 0.478
7 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'39.568 0.832
8 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'39.598 0.862
9 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'39.655 0.919
10 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'39.656 0.920
11 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'39.685 0.949
12 11 Germany Sandro Cortese Kawasaki 1'39.869 1.133
13 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 1'39.902 1.166
14 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'39.980 1.244
15 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'40.141 1.405
16 12 Spain Xavi Fores Kawasaki 1'40.162 1.426
17 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 1'40.403 1.667
18 23 France Christophe Ponsson Aprilia 1'40.425 1.689
19 33 Italy Marco Melandri Ducati 1'40.665 1.929
20 36 Argentina Leandro Mercado Ducati 1'41.013 2.277
21 20 France Sylvain Barrier Ducati 1'41.323 2.587
22 63 Italy Lorenzo Gabellini Honda 1'41.576 2.840
23 13 Japan Takumi Takahashi Honda 1'42.357 3.621
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Jerez WSBK 3. antrenman: Van der Mark lider, Toprak dördüncü

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Jerez WSBK 3. antrenman: Van der Mark lider, Toprak dördüncü
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Jerez
Pilotlar Scott Redding
Takımlar Ducati Aruba.IT
Editör Lewis Duncan

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