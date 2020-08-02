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World Superbike / Jerez / Yarış raporu

Jerez WSBK: İkinci yarışı Redding kazandı, Toprak 3. oldu!

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Jerez WSBK: İkinci yarışı Redding kazandı, Toprak 3. oldu!
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 12:41

Dünya Superbike’ın Jerez ayağındaki ikinci yarışını Ducati sürücüsü Scott Redding kazanırken, Toprak Razgatlıoğlu üçüncü oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Ancak Scott Redding kısa bir süre sonra liderliğe yükseldi ve yavaş yavaş arayı açmaya başladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk turda 10. sıradan 5. sıraya yükseldi.

İlerleyen turlarda Chaz Davies, önce Toprak’ı sonra da Rea’yi geçerek 2. sıraya yerleşti. Kısa süre sonra Toprak da Rea’yi geçti ve 3. sıraya yükseldi.

İkincilik mücadelesini fırsat bilen Redding farkı iyice açmayı başardı.

Bu sırada ön grubun hemen arkasında yer alan Loris Baz son virajda kaza yaparak en geriye düştü.

Son bölümlere gelinirken Michael Ruben Rinaldi ve Alex Lowes de Rea’yi geçmeyi başardı. Rea böylece 6. sıraya geriledi.

Son turlarda da yerini koruyan çaylak Redding, yarışı rahat şekilde kazanmayı başardı.

Davies'in de ikinci olmasıyla beraber Ducati duble yapmış oldu.

Podyumu ise temsilcimiz ve Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu tamamladı.

Rinaldi dördüncü olarak iyi bir sonuç elde ederken, Kawasaki sürücüleri Lowes ve Rea 5. ve 6. sıralarda yer aldılar.

İlk 10'u Michael van der Mark, Alvaro Bautista, Marco Melandri ve Garrett Gerloff tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Puan
1 United Kingdom Scott Redding Ducati -   25
2 United Kingdom Chaz Davies Ducati 3.082   20
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 5.472   16
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 8.709   13
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10.772   11
6 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 12.501   10
7 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 13.760   9
8 Spain Alvaro Bautista Honda 17.472   8
9 Italy Marco Melandri Ducati 19.938   7
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 21.375   6
11 United Kingdom Tom Sykes BMW 23.555   5
12 United Kingdom Leon Haslam Honda 28.209   4
13 Spain Xavi Fores Kawasaki 29.128   3
14 Germany Sandro Cortese Kawasaki 35.062   2
15 Argentina Leandro Mercado Ducati 35.269   1
16 Italy Federico Caricasulo Yamaha 38.450    
17 France Loris Baz Yamaha 44.444    
18 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 45.370    
19 Italy Lorenzo Gabellini Honda      
  France Sylvain Barrier Ducati      
  France Christophe Ponsson Aprilia      
  Ireland Eugene Laverty BMW      
  Japan Takumi Takahashi Honda      
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Jerez WSBK: Super Pole yarışını Rea kazandı, Toprak yolda kaldı

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Jerez
Alt-etkinlik SBK Yarış 2
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

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