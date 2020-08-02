Jerez WSBK: İkinci yarışı Redding kazandı, Toprak 3. oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Ancak Scott Redding kısa bir süre sonra liderliğe yükseldi ve yavaş yavaş arayı açmaya başladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk turda 10. sıradan 5. sıraya yükseldi.

İlerleyen turlarda Chaz Davies, önce Toprak’ı sonra da Rea’yi geçerek 2. sıraya yerleşti. Kısa süre sonra Toprak da Rea’yi geçti ve 3. sıraya yükseldi.

İkincilik mücadelesini fırsat bilen Redding farkı iyice açmayı başardı.

Bu sırada ön grubun hemen arkasında yer alan Loris Baz son virajda kaza yaparak en geriye düştü.

Son bölümlere gelinirken Michael Ruben Rinaldi ve Alex Lowes de Rea’yi geçmeyi başardı. Rea böylece 6. sıraya geriledi.

Son turlarda da yerini koruyan çaylak Redding, yarışı rahat şekilde kazanmayı başardı.

Davies'in de ikinci olmasıyla beraber Ducati duble yapmış oldu.

Podyumu ise temsilcimiz ve Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu tamamladı.

Rinaldi dördüncü olarak iyi bir sonuç elde ederken, Kawasaki sürücüleri Lowes ve Rea 5. ve 6. sıralarda yer aldılar.

İlk 10'u Michael van der Mark, Alvaro Bautista, Marco Melandri ve Garrett Gerloff tamamladı.

Yarış sonucu: