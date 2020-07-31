Jerez WSBK: İkinci antrenmanın en hızlısı Rinaldi, Toprak geride kaldı
paylaşım
yorumlar
Michael Ruben Rinaldi, Jerez'deki ikinci antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.
Rinaldi, ikinci antrenman seansında iyi bir performans sergiledi ve 1:40:325 yaparak en iyi isim olmayı başardı.
İkinci antrenman seansında hava sıcaklığı sabaha göre çok daha yüksekti ve bundan ötürü 23 pilottan sadece 8'i derecesini geliştirebildi. Bu da Loris Baz'ın, ikinci seansta geride kalmasına rağmen günün en hızlısı olduğu anlamına geliyordu.
Scott Redding, ikinci antrenman seansında 0.3 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Alvaro Bautista da üçüncü oldu.
Jonathan Rea'nın beşinci olduğu seansta Baz altıncı, Chaz Davies yedinci ve Federico Caricasulo yedinci oldu.
İlk onu Tom Sykes, Eugene Laverty ve Maximilian Scheib tamamladı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise seansı 15. sırada noktaladı.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|1'40.325
|2
|45
|Scott Redding
|Ducati
|1'40.628
|0.303
|3
|19
|Alvaro Bautista
|Honda
|1'40.843
|0.518
|4
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|1'40.894
|0.569
|5
|76
|Loris Baz
|Yamaha
|1'40.937
|0.612
|6
|7
|Chaz Davies
|Ducati
|1'40.971
|0.646
|7
|64
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|1'40.971
|0.646
|8
|66
|Tom Sykes
|BMW
|1'41.134
|0.809
|9
|50
|Eugene Laverty
|BMW
|1'41.201
|0.876
|10
|77
|Maximilian Scheib
|Kawasaki
|1'41.230
|0.905
|11
|60
|Michael vanderMark
|Yamaha
|1'41.256
|0.931
|12
|91
|Leon Haslam
|Honda
|1'41.272
|0.947
|13
|22
|Alex Lowes
|Kawasaki
|1'41.325
|1.000
|14
|33
|Marco Melandri
|Ducati
|1'41.358
|1.033
|15
|54
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|1'41.393
|1.068
|16
|31
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|1'41.406
|1.081
|17
|36
|Leandro Mercado
|Ducati
|1'41.410
|1.085
|18
|12
|Xavi Fores
|Kawasaki
|1'41.820
|1.495
|19
|23
|Christophe Ponsson
|Aprilia
|1'42.026
|1.701
|20
|11
|Sandro Cortese
|Kawasaki
|1'42.385
|2.060
|21
|13
|Takumi Takahashi
|Honda
|1'42.583
|2.258
|22
|63
|Lorenzo Gabellini
|Honda
|1'42.951
|2.626
|23
|20
|Sylvain Barrier
|Ducati
|1'43.659
|3.334
|Tüm sonuçları görüntüle
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Etkinlik
|Jerez
|Pilotlar
|Loris Baz
|Takımlar
|Ten Kate Racing
|Editör
|Lewis Duncan
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Jerez WSBK: İkinci antrenmanın en hızlısı Rinaldi, Toprak geride kaldı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov