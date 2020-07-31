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World Superbike / Jerez / Antrenman raporu

Jerez WSBK: İkinci antrenmanın en hızlısı Rinaldi, Toprak geride kaldı

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Jerez WSBK: İkinci antrenmanın en hızlısı Rinaldi, Toprak geride kaldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Tem 2020 14:24

Michael Ruben Rinaldi, Jerez'deki ikinci antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Rinaldi, ikinci antrenman seansında iyi bir performans sergiledi ve 1:40:325 yaparak en iyi isim olmayı başardı.

İkinci antrenman seansında hava sıcaklığı sabaha göre çok daha yüksekti ve bundan ötürü 23 pilottan sadece 8'i derecesini geliştirebildi. Bu da Loris Baz'ın, ikinci seansta geride kalmasına rağmen günün en hızlısı olduğu anlamına geliyordu.

Scott Redding, ikinci antrenman seansında 0.3 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Alvaro Bautista da üçüncü oldu.

Jonathan Rea'nın beşinci olduğu seansta Baz altıncı, Chaz Davies yedinci ve Federico Caricasulo yedinci oldu.

İlk onu Tom Sykes, Eugene Laverty ve Maximilian Scheib tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise seansı 15. sırada noktaladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'40.325  
2 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'40.628 0.303
3 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'40.843 0.518
4 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'40.894 0.569
5 76 France Loris Baz Yamaha 1'40.937 0.612
6 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'40.971 0.646
7 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 1'40.971 0.646
8 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'41.134 0.809
9 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'41.201 0.876
10 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 1'41.230 0.905
11 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 1'41.256 0.931
12 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'41.272 0.947
13 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'41.325 1.000
14 33 Italy Marco Melandri Ducati 1'41.358 1.033
15 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'41.393 1.068
16 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'41.406 1.081
17 36 Argentina Leandro Mercado Ducati 1'41.410 1.085
18 12 Spain Xavi Fores Kawasaki 1'41.820 1.495
19 23 France Christophe Ponsson Aprilia 1'42.026 1.701
20 11 Germany Sandro Cortese Kawasaki 1'42.385 2.060
21 13 Japan Takumi Takahashi Honda 1'42.583 2.258
22 63 Italy Lorenzo Gabellini Honda 1'42.951 2.626
23 20 France Sylvain Barrier Ducati 1'43.659 3.334
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2020 Dünya Superbike Jerez: İlk seansta Baz lider, Toprak altıncı

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Jerez
Pilotlar Loris Baz
Takımlar Ten Kate Racing
Editör Lewis Duncan

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