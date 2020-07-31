Jerez WSBK: İkinci antrenmanın en hızlısı Rinaldi, Toprak geride kaldı

Rinaldi, ikinci antrenman seansında iyi bir performans sergiledi ve 1:40:325 yaparak en iyi isim olmayı başardı.

İkinci antrenman seansında hava sıcaklığı sabaha göre çok daha yüksekti ve bundan ötürü 23 pilottan sadece 8'i derecesini geliştirebildi. Bu da Loris Baz'ın, ikinci seansta geride kalmasına rağmen günün en hızlısı olduğu anlamına geliyordu.

Scott Redding, ikinci antrenman seansında 0.3 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Alvaro Bautista da üçüncü oldu.

Jonathan Rea'nın beşinci olduğu seansta Baz altıncı, Chaz Davies yedinci ve Federico Caricasulo yedinci oldu.

İlk onu Tom Sykes, Eugene Laverty ve Maximilian Scheib tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise seansı 15. sırada noktaladı.

İkinci antrenman sonucu: