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World Superbike / Jerez / Son dakika

Jerez WSBK 3. antrenman: Van der Mark lider, Toprak dördüncü

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Jerez WSBK 3. antrenman: Van der Mark lider, Toprak dördüncü
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Ağu 2020 07:58

Yamaha sürücüsü Michael van der Mark, Jerez'deki üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Jerez'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Yamaha sürücüsü Michael Van der Mark öndeydi.

Hollandalı sürücü, YZF-R1'iyle 1:40'ın altına inebilen dört sürücüden birisiydi ve Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in 0.205 saniye önünde en hızlı isim oldu.

İkinci sıradaki Rea'in en yakın takipçisi Fransız Loris Baz'dı. Cuma günü iyi gözüken Baz, Rea'den sadece sadece 0.001 saniye yavaş kaldı.

Dördüncü sırada ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yer aldı. Toprak, lider Van der Mark'tan 0.280 saniye yavaş kaldı ve 1:40'ın altında dönebilen dört sürücüden birisi oldu.

Ducati'den Scott Redding, seansı 0.464 saniye geride beşinci sırada tamamladı.

Onu Federico Caricasulo, Alex Lowes, Tom Sykes, Leon Haslam ve Michael Ruben Rinaldi takip etti.

Alvaro Bautista 1:40.398'le kendisine 12. sırada yer buldu.

Üçüncü antrenman sonucu:

Poz # Pilot Motosiklet Tur Derece Fark Önd. fark km/s
1 60 Netherlands Michael van der Mark Yamaha 10 1'39.639     159.804
2 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 11 1'39.844 0.205 0.205 159.476
3 76 France Loris Baz Yamaha 12 1'39.845 0.206 0.001 159.475
4 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 9 1'39.919 0.280 0.074 159.357
5 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 9 1'40.103 0.464 0.184 159.064
6 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 9 1'40.107 0.468 0.004 159.057
7 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 12 1'40.147 0.508 0.040 158.994
8 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 9 1'40.177 0.538 0.030 158.946
9 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 12 1'40.179 0.540 0.002 158.943
10 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 12 1'40.253 0.614 0.074 158.826
11 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 1'40.333 0.694 0.080 158.699
12 19 Spain Alvaro Bautista Honda 9 1'40.398 0.759 0.065 158.596
13 50 Ireland Eugene Laverty BMW 9 1'41.007 1.368 0.609 157.640
14 33 Italy Marco Melandri Ducati 8 1'41.196 1.557 0.189 157.346
15 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 1'41.271 1.632 0.075 157.229
16 36 Argentina Leandro Mercado Ducati 9 1'41.326 1.687 0.055 157.144
17 11 Germany Sandro Cortese Kawasaki 12 1'41.400 1.761 0.074 157.029
18 12 Spain Javier Fores Kawasaki 9 1'41.414 1.775 0.014 157.007
19 23 France Christophe Ponsson Aprilia 3 1'41.659 2.020 0.245 156.629
20 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 8 1'41.833 2.194 0.174 156.361
21 63 Italy Lorenzo Gabellini Honda 8 1'42.602 2.963 0.769 155.189
22 20 France Sylvain Barrier Ducati 12 1'42.936 3.297 0.334 154.686
23 13 Japan Takumi Takahashi Honda 10 1'43.020 3.381 0.084 154.560
Jerez WSBK: İkinci antrenmanın en hızlısı Rinaldi, Toprak geride kaldı

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Jerez
Lokasyon Yarış Pisti de Jerez
Pilotlar Jonathan Rea , Michael vanderMark
Editör Lorenza D'Adderio

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