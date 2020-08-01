Jerez WSBK 3. antrenman: Van der Mark lider, Toprak dördüncü
Yamaha sürücüsü Michael van der Mark, Jerez'deki üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan isim oldu.
Jerez'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Yamaha sürücüsü Michael Van der Mark öndeydi.
Hollandalı sürücü, YZF-R1'iyle 1:40'ın altına inebilen dört sürücüden birisiydi ve Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in 0.205 saniye önünde en hızlı isim oldu.
İkinci sıradaki Rea'in en yakın takipçisi Fransız Loris Baz'dı. Cuma günü iyi gözüken Baz, Rea'den sadece sadece 0.001 saniye yavaş kaldı.
Dördüncü sırada ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yer aldı. Toprak, lider Van der Mark'tan 0.280 saniye yavaş kaldı ve 1:40'ın altında dönebilen dört sürücüden birisi oldu.
Ducati'den Scott Redding, seansı 0.464 saniye geride beşinci sırada tamamladı.
Onu Federico Caricasulo, Alex Lowes, Tom Sykes, Leon Haslam ve Michael Ruben Rinaldi takip etti.
Alvaro Bautista 1:40.398'le kendisine 12. sırada yer buldu.
Üçüncü antrenman sonucu:
|Poz
|#
|Pilot
|Motosiklet
|Tur
|Derece
|Fark
|Önd. fark
|km/s
|1
|60
|Michael van der Mark
|Yamaha
|10
|1'39.639
|159.804
|2
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|11
|1'39.844
|0.205
|0.205
|159.476
|3
|76
|Loris Baz
|Yamaha
|12
|1'39.845
|0.206
|0.001
|159.475
|4
|54
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|9
|1'39.919
|0.280
|0.074
|159.357
|5
|45
|Scott Redding
|Ducati
|9
|1'40.103
|0.464
|0.184
|159.064
|6
|64
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|9
|1'40.107
|0.468
|0.004
|159.057
|7
|22
|Alex Lowes
|Kawasaki
|12
|1'40.147
|0.508
|0.040
|158.994
|8
|66
|Tom Sykes
|BMW
|9
|1'40.177
|0.538
|0.030
|158.946
|9
|91
|Leon Haslam
|Honda
|12
|1'40.179
|0.540
|0.002
|158.943
|10
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|12
|1'40.253
|0.614
|0.074
|158.826
|11
|7
|Chaz Davies
|Ducati
|10
|1'40.333
|0.694
|0.080
|158.699
|12
|19
|Alvaro Bautista
|Honda
|9
|1'40.398
|0.759
|0.065
|158.596
|13
|50
|Eugene Laverty
|BMW
|9
|1'41.007
|1.368
|0.609
|157.640
|14
|33
|Marco Melandri
|Ducati
|8
|1'41.196
|1.557
|0.189
|157.346
|15
|31
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|10
|1'41.271
|1.632
|0.075
|157.229
|16
|36
|Leandro Mercado
|Ducati
|9
|1'41.326
|1.687
|0.055
|157.144
|17
|11
|Sandro Cortese
|Kawasaki
|12
|1'41.400
|1.761
|0.074
|157.029
|18
|12
|Javier Fores
|Kawasaki
|9
|1'41.414
|1.775
|0.014
|157.007
|19
|23
|Christophe Ponsson
|Aprilia
|3
|1'41.659
|2.020
|0.245
|156.629
|20
|77
|Maximilian Scheib
|Kawasaki
|8
|1'41.833
|2.194
|0.174
|156.361
|21
|63
|Lorenzo Gabellini
|Honda
|8
|1'42.602
|2.963
|0.769
|155.189
|22
|20
|Sylvain Barrier
|Ducati
|12
|1'42.936
|3.297
|0.334
|154.686
|23
|13
|Takumi Takahashi
|Honda
|10
|1'43.020
|3.381
|0.084
|154.560
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Etkinlik
|Jerez
|Lokasyon
|Yarış Pisti de Jerez
|Pilotlar
|Jonathan Rea , Michael vanderMark
|Editör
|Lorenza D'Adderio