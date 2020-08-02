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World Superbike / Jerez / Yarış raporu

Jerez Supersport: Locatelli iki yarışı da kazandı, Can iyi puanlar topladı

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Jerez Supersport: Locatelli iki yarışı da kazandı, Can iyi puanlar topladı
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 13:47

Dünya Supersport’un Jerez ayağındaki iki yarışı da Andrea Locatelli kazanırken, temsilcimiz Can Öncü iyi puanlar toplamayı başardı.

Dünya Supersport’un Jerez ayağında pole pozisyonunu Locatelli elde ederken, Jules Cluzel ikinci, Phillip Öttl üçüncüydü. Temsilcimiz Can Öncü ise sıralama turlarını 17. sırada tamamladı.

Çaylak Locatelli, ilk yarışta Cluzel ile giriştiği mücadeleden galip ayrılarak yarışı kazanmayı başardı.

İlk beş turda liderlikte yer alan Cluzel ikinci olurken, podyumu Öttl tamamladı.

Can Öncü ise ilk yarışı iyi bir yükselişle 9. sırada tamamladı.

 

İkinci yarış ise ilginç bir şekilde başladı. Formasyon turunda Axel Bassani ile Raffaele de Rosa’nın çarpışmasıyla start ertelendi ve yarış, 17 yerine 11 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Locatelli ikinci yarışta da rahat şekilde kazanmayı başardı ve art arda üçüncü galibiyetini almış oldu.

Cluzel de art arda üçüncü kez ikinci olurken, podyumu Lucas Mahias tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü ise 16. başladığı yarışı 12. sırada tamamladı ve puan serisini sürdürdü.

Bu sonuçların ardından sürücüler şampiyonasında Locatelli 75 puanla lider durumda. Cluzel 60 puanla ikinci, Mahias 42 puanla üçüncü durumda. Can Öncü ise 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ayrıca SSP300 serisinde yarışan Bahattin Sofuoğlu da ilk yarışta 6. olarak iyi bir sonuç elde etti.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Jerez
Alt-etkinlik SSP Yarış 2
Editör Cem Özel

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