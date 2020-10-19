Isaac Vinales, 2021 WSBK sezonu için Kawasaki koltuğunu kaptı

2015-16’da Moto3’te dört podyum elde etmeyi başaran Vinales, sonrasında 2018’in sonuna kadar Moto2’de mücadele etti.

2019’da Dünya Supersport’a geçiş yapan 26 yaşındaki sürücü sezonu yedinci tamamlarken, bu sezonu sekizinci sırada tamamladı.

Vinales ayrıca bu sene Orelac Kawasaki ile Dünya Superbike’ta ilk yarışına da çıktı ve gelecek sene bu takımda tam zamanlı olarak mücadele edecek.

Vinales, "2021 sezonu için Orelac Racing VerdNatura takımının bir parçası olmaktan çok mutluyum. Bu sene gösterdiğim gelişimden sonra Dünya SBK'ya geçmek benim için bir sınav olacak ve herkese tam potansiyelimi gösterebileceğim."

"Takımı oluşturan herkese minnettarım, bana güvendiler ve birlikte çalışarak çok güzel başarılar kazanabileceğimize eminim." dedi.