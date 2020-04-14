Imola WSBK ayağı iptal edildi, sezon finali Misano’da yapılacak

WSBK, sezonun açılış ayağı olan Phillip Island’ı gerçekleştirebilmiş olsa da koronavirüs pandemisi yüzünden Mart ayındaki Katar ayağı süresiz olarak, Nisan ayındaki Jerez ve Assen ayakları ise sonraki bir tarihe ertelenmişti.

Bu, 8-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Imola’nın, sezonun ikinci ayağı olması anlamına geliyordu. Ancak WSBK, revize edilen yeni bir takvim yayınladı ve Imola takvimden çıkarıldı.

FIM’den yapılan açıklamada, “Bir dizi senaryonun tartışılmasının ve pist yetkilileriyle anlaşılmasından sonra, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari’deki (Imola) İtalya ayağını iptal etmekten üzüntü duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda, normalde 22-24 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan Aragon ayağı 28-30 Ağustos’a, Haziran ayındaki Misano da 6-8 Kasım’a ertelendi. Misano böylece sezonun son ayağına ev sahipliği yapacak.

Böylece sezon, 3-5 Temmuz tarihlerindeki Donington Park ayağıyla devam edecek, ancak koronavirüs nedeniyle bu yarışın durumu da risk altında.

Düzenlenmiş 2020 WSBK takvimi: