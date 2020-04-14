World Superbike
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
22 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Misano
12 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Oschersleben
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
128 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Algarve
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
156 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
170 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
177 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Jerez
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Superbike / Imola / Son dakika

Imola WSBK ayağı iptal edildi, sezon finali Misano’da yapılacak

paylaşım
yorumlar
Imola WSBK ayağı iptal edildi, sezon finali Misano’da yapılacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Nis 2020 11:20

Dünya Superbike Şampiyonası’nın gelecek ay gerçekleştirilmesi planlanan Imola ayağı iptal edilirken, Aragon ile Misano ayakları yılın ilerleyen tarihlerine ertelendi.

WSBK, sezonun açılış ayağı olan Phillip Island’ı gerçekleştirebilmiş olsa da koronavirüs pandemisi yüzünden Mart ayındaki Katar ayağı süresiz olarak, Nisan ayındaki Jerez ve Assen ayakları ise sonraki bir tarihe ertelenmişti.

Bu, 8-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Imola’nın, sezonun ikinci ayağı olması anlamına geliyordu. Ancak WSBK, revize edilen yeni bir takvim yayınladı ve Imola takvimden çıkarıldı.

FIM’den yapılan açıklamada, “Bir dizi senaryonun tartışılmasının ve pist yetkilileriyle anlaşılmasından sonra, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari’deki (Imola) İtalya ayağını iptal etmekten üzüntü duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda, normalde 22-24 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan Aragon ayağı 28-30 Ağustos’a, Haziran ayındaki Misano da 6-8 Kasım’a ertelendi. Misano böylece sezonun son ayağına ev sahipliği yapacak.

Böylece sezon, 3-5 Temmuz tarihlerindeki Donington Park ayağıyla devam edecek, ancak koronavirüs nedeniyle bu yarışın durumu da risk altında.

Düzenlenmiş 2020 WSBK takvimi:

Tarih Pist
28 Şubat-1 Mart  Phillip Island
13-15 Mart  Losail - ertelendi ancak yeni tarih belirlenmedi
3-5 Temmuz  Donington Park
31 Temmuz-2 Ağustos Germany Oschersleben
21-23 Ağustos  Assen
28-30 Ağustos  Aragon
4-6 Eylül   Portimao
18-20 Eylül   Catalunya
2-4 Ekim  Magny-Cours
9-11 Ekim  El Villicum
23-25 Ekim  Jerez
6-8 Kasım  Misano
Sonraki haber
Bautista: "Sözleşmemde MotoGP'ye geçiş maddesi yok"

Önceki haber

Bautista: "Sözleşmemde MotoGP'ye geçiş maddesi yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Imola
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Imola

Imola

8 May - 10 May
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone: "Vettel çok hafife alınıyor"

1s
2
Formula 1

Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!

3
Formula 1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Nisan

4
Formula 1

Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?

5
Formula 1

Norris: “Olmadığım biri gibi olmaya çalışmayacağım”

Son Videolar

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Son Haberler

Imola WSBK ayağı iptal edildi, sezon finali Misano’da yapılacak
SBK

Imola WSBK ayağı iptal edildi, sezon finali Misano’da yapılacak

Bautista: "Sözleşmemde MotoGP'ye geçiş maddesi yok"
SBK

Bautista: "Sözleşmemde MotoGP'ye geçiş maddesi yok"

Dünya Superbike, Assen yarışını Ağustos ayına erteledi
SBK

Dünya Superbike, Assen yarışını Ağustos ayına erteledi

Dünya Superbike Şampiyonası, Jerez ve Magny Cours yarışlarını erteledi
SBK

Dünya Superbike Şampiyonası, Jerez ve Magny Cours yarışlarını erteledi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar yarışı iptal edilecek
SBK

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar yarışı iptal edilecek

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.